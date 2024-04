Gubbio, Spartan Race pronta a invadere il centro storico e i percorsi più impervi fino alla Rocca di Sant'Ubaldo

GUBBIO - Torna la Spartan Race, evento sportivo di livello internazionale considerato la più difficile corsa a ostacoli del mondo. Appuntamento domani (sabato 20 aprile) e domenica 21 aprile, con partenza da piazza San Giovanni in direzione San Martino e arrivo al parco del Teatro Romano, dov’è stato allestito il paddock.

Sono circa cinquemila gli atleti iscritti per la due giorni e le presenze si raddoppiano con familiari e accompagnatori attesi già oggi in città, provenienti da diverse parti del mondo. Il percorso, rispetto al 2023, è stato in parte modificato. C’è un passaggio ritenuto mozzafiato alla Rocca di Sant’Ubaldo sul monte Ingino, per poi ridiscendere verso il parco di Coppo e in città.

La Spartan Beast raggiunge la cava di San Marco e Madonna del Sasso con 891 metri di dislivello, la Super sale verso la Rocca con 891 metri di dislivello, e la Sprint ha un percorso prevalentemente cittadino con 627 metri di dislivello.

L’area festival al Teatro Romano è stata potenziata, anche con tanti ostacoli per rendere le gare più spettacolari. Gubbio schiera tre atleti: Manuel Moriconi (nel 2023 ha trionfato nella Beast), Davide Minelli (secondo l’anno scorso nella Age Group) e Antonio Rossi. Sarà possibile far partecipare anche i bambini: al Teatro Romano è organizzata la Spartan Kids nel perimetro del parco.