Un pranzo a base di pesce tra amici organizzato da un'associazione sportiva, un ristorante del centro storico che mette a disposizione i locali per un centinaio di persone e qualche malore in ordine sparso. Ma niente a che vedere con le reazioni che fanno il giro d'Italia per le ricostruzioni in larga parte fantasiose che stanno creando allarmismi, sconcerto e danni d'immagine con i fatti perlopiù ingigantiti, al di là di audio-video che girano e sono diventati virali con strascichi pesantissimi perché stanno partendo le denunce e il sindaco Filippo Mario Stirati ha già attivato i consulenti legali per decidere il da farsi. I risvolti mediatici stanno procurando imbarazzi e arrabbiature, anche perché la tradizione gastronomica della città è consolidata nel tempo con una vocazione comprovata e una qualità certificata da quanti durante l'anno si recano nei ristoranti e partecipano a incontri conviviali anche a livello privato. Nel mirino è finito chi ha fatto girare audio, filmati e foto con immagini e contenuti di forte impatto dove si fa un quadro dell'accaduto solo in minima parte rispondente a come sono andate esattamente le cose, ricostruire in queste ore. L'Usl Umbria 1 ieri è intervenuta, facendo riferimento a questo pranzo che risale al 2 ottobre scorso, per informare che «il pronto soccorso dell’ospedale di Branca ha registrato tre accessi di persone che hanno partecipato al convivio ma con sintomatologie non riconducibili a tossinfezioni alimentari, tra cui una persona che è stata visitata per aver riportato una lieve ferita dopo un incidente stradale e che è stata dimessa dopo gli opportuni controlli. Nessun caso di malattia infettiva o di intossicazione alimentare è stata segnalata, neppure in via ufficiosa, al servizio di igiene e sanità pubblica della sede di Gubbio». Il ristoratore del centro ha lanciato accuse sul chiacchiericcio incontrollato che da giorni serpeggia fino a superare i confini cittadini e regionali. C'è stata anche la dura presa di posizione ufficiale del direttivo dell’Ikuvium Big Game Fishing Gubbio che ha organizzato il pranzo e ha parlato di «informazioni divulgate totalmente prive di fondamento» nel respingere le ricostruzioni. L'associazione fa riferimento anche a video e foto di cattivo gusto e definite infondate che circolano sull'incidente stradale avvenuto a un associato. «La società - viene annunciato - ha già raccolto tutto il materiale audio-video inoltrato in questi giorni che sarà passato al vaglio dei suoi legali».