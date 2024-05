Venerdì 24 Maggio 2024, 16:51

GUBBIO - La pista di casa ispira il pilota eugubino Lorenzo Mariani che in questo fine settimana affronta il terzo round della Formula X Series sul circuito di Magione al volante della Tatuus T014 Abarth turbo di Formula 4. Il venticinquenne ha ottenuto fin qui una vittoria, un terzo e un quarto posto con il terzo posto in classifica. Nell’ultimo appuntamento della serie nazionale degli FX Racing Weekend, a Varano de’ Melegari, è arrivato anche un ritiro per un guasto al volante. Ora c’è il fine settimana più sentito per il portacolori del Team Racing Gubbio, la scuderia diretta da papà Fabio Mariani.

«Ci siamo preparati bene per questa prova - dice Mariani -, sia in pista dove si compete con una concorrenza più numerosa e forte, sia per accogliere quanti ci supportano tra amici e appassionati attesi a Magione. Abbiamo deciso di far esordire i nuovi colori proprio nella gara di casa e speriamo che questo porti quel pizzico di fortuna che nelle corse ci vuole sempre e che a Varano ci è mancato. Ci teniamo particolarmente a fare bene e a recuperare terreno, abbiamo bisogno di punti preziosi. Sono certo che tutta la squadra darà il massimo in una tappa fondamentale per il campionato».

Domani (sabato 25 maggio) le due prove libere (ore 9.45 e 13.45), poi la qualifica per la griglia di partenza alle 16.55. Domenica 26 maggio gara-1 scatta alle 12.05 e gara 2 alle 16.35. Entrambe sulla distanza di 20 minuti, le due corse saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube degli Fx Racing Weekend, sul sito del campionato e su LiveGP.it. Il round successivo sarà il 23 giugno a Misano Adriatico.