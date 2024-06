Gubbio, Pietro Alessi cambia scuderia e si prepara a tornare in pista

GUBBIO - Ha deciso un drastico cambio di marcia, pronto a mettersi in gioco guardando a nuovi orizzonti. Il diciannovenne pilota eugubino Pietro Alessi vuole uno scenario diverso e ci sta lavorando a testa bassa per darsi il miglior futuro. Si sono separate le strade con il team Rc Motorsport e adesso sta pianificando, con i suoi più stretti collaboratori, quali altre prospettive siano possibili con diverse opzioni sul tavolo.

Per questo ha rinunciato lo scorso fine settimana alla seconda tappa di Pergusa, storica pista Ha cominciato la stagione da protagonista nel campionato Tcr Italy Dsg, il più importante appuntamento tricolore turismo italiano e seguitissimo a livello internazionale, presentandosi ai primi di maggio sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico con una P5 in qualifica alla guida dell’Audi Rs3 fino a chiudere battagliando sia gara 1 che gara 2 al quarto posto su 20 piloti e secondo nella speciale graduatoria degli under 25.

Ci sono per lui diverse opzioni: potrebbe tornare subito in pista nello stesso campionato, oppure cambiare dimensione guardando ad altre categorie con un’eventuale promozione a un livello superiore.

Sono in corso dei colloqui per trovare la soluzione migliore. Il ragazzo ha un grande entusiasmo e la voglia di tornare in pista quanto prima, cercando nuovi stimoli e un nuovo contesto dove potersi esprimere al meglio. In questa fase sicuramente gioca un fattore importante l’esperienza che alla sua età può fare, dopo aver dimostrato di possedere talento e determinazione nel perseguire certi risultati.

Da due anni stupisce tutti, facendosi largo com’è riuscito già diciassettenne quando ha esordito nel campionato Rs Cup, alla prima esperienza in una stagione agonistica. Sta mettendo a frutto nel modo migliore la passione che ha ereditato dal padre, Giuliano Alessi, pilota anche lui, esibendo come biglietto da visita la soddisfazione di stare in top five in un campionato nazionale come l’Rs Cup del Gruppo Peroni Race.