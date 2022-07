Gubbio, un pacemaker donato all'ospedale per ringraziare i medici

GUBBIO - L'associazione “Gli Amici del Cuore” ha donato all'ospedale di "Gubbio - Gualdo Tadino" un pacemaker esterno di ultima generazione particolarmente utile per i casi di pazienti gravi in cui siano necessari interventi urgenti.

Il dono è stato fatto per conto del professor Sergio Tardetti e della moglie Maria Teresa Bianchi come segno di ringraziamento agli operatori del Pronto soccorso e della Cardiologia.

Il pacemaker serve a dare ritmo al cuore grazie all'introduzione di un elettrodo tramite la vena femorale per arrivare al ventricolo. Erano presenti alla cerimonia di consegna Teresa Tedesco, direttore del nosocomio, Adriano Murrone, direttore della Cardiologia, i dottori e gli infermieri del reparto di cardiologia, insieme a Mariolina Vispi, presidente

dell'associazione "Gli Amici del Cuore" e ai due coniugi Tardetti. La direzione medica del presidio ospedaliero di

Gubbio-Gualdo Tadino e della struttura di cardiologia hanno ringraziato i promotori dell'iniziativa per la sensibilità e la

costante attenzione rivolta all'ospedale e alle sua necessità.