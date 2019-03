GUBBIO - Orrore a Gubbio nel pomeriggio di mercoledì: una donna ha ucciso il marito a coltellate. L'omicidio è avvenuto in pieno centro, in via Cristini, non molto lontano dal palazzo del Comune.



Secondo quanto si apprende, la vittima è di 79 anni. La moglie omicida è invece di tre anni più giovane. Sul posto il sostituto procuratore Manuela Comodi che coordina le indagini dei carabinieri. Presenti anche gli agenti della polizia municipale. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato gravemente malato Ultimo aggiornamento: 18:14