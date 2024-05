Mercoledì 29 Maggio 2024, 08:45

GUBBIO - Alla fine ha deciso di tornare nella sua Sicilia e molto probabilmente ripartirà dal Siracusa, che confida nel ripescaggio in Serie C. Così Davide Mignemi ha chiuso il ciclo triennale, accordandosi con il presidente Sauro Notari per rescindere il contratto che scadeva a giugno 2025. Ieri mattina (martedì 28 maggio) ha salutato tutto per poi raggiungere l'aeroporto tornando a casa.

Per il ruolo di direttore sportivo si aprono subito i colloqui alla ricerca del successore, con qualche nome che circola: Alessandro Degli Esposti della Casertana (43 anni), Andrea Grammatica del Ravenna (45), Francesco Micciola ex Ancona (56) e Carlo Taldo (52) del settore giovanile del Genoa.

Nell’esperienza in rossoblù, Mignemi ha vissuto tre importanti stagioni contribuendo a riportare il Gubbio a disputare stabilmente i playoff, accumulando un totale di 172 punti in campionato con due quinti posti consecutivi (allenatore Piero Braglia) e un settimo con Vincenzo Torrente.

Notari ha ricordato che «con abbiamo subito instaurato un rapporto positivo in tre anni intensi e pieni di soddisfazioni. Si conclude un ciclo che ci ha permesso di raggiungere traguardi importanti, rilanciando le ambizioni del Gubbio a livello nazionale».

Mignemi nel congedo ha evidenziato come «quando sono arrivato al Gubbio ho trovato una realtà che mi ha accolto calorosamente facendomi sentire a casa. Abbiamo vissuto insieme grandi emozioni e porterò sempre nel cuore i colori rossoblù».

Massimo Boccucci