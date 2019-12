Gubbio, la Guardia di Finanza dona alla Caritas i capi di abbigliamento sequestrati tra fiere e mercati settimanali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GUBBIO - Il Comando Provinciale di Perugia ha donato alla Caritas numerosi capi di abbigliamento, sequestrati dalla Tenenza di Gubbio presso fiere e mercati settimanali nell’ambito della lotta alla contraffazione e alla tutela dei marchi. I capi, una volta ottenuta apposita autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria e dopo avere rimosso i falsi marchi con cui erano stati messi in vendita, sono stati consegnati a Ivana Fiumanti, Coordinatrice della Caritas Diocesana di Gubbio, alla presenza di sua eccellenza monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio. Il vescovo ha colto l’occasione per ringraziare le Fiamme Gialle eugubine e l’Autorità Giudiziaria, evidenziando come i vestiti donati potranno recare conforto alle persone più bisognose durante il periodo invernale. Al termine dell’evento, il comandante della Tenenza ha donato a sua eccellenza il tradizionale Calendario Storico della Guardia di Finanza, a ribadire l’impegno profuso dal Corpo a tutela della Comunità.