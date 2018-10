GUBBIO - Saranno i piloti delle Frecce Tricolori ad accendere il 7 dicembre l'Albero di Natale più grande del mondo. La cerimonia, in piazza Quaranta Martiri alle ore 18, non prevede l'esibizione aerea ma la testimonianza di un gruppo vanto nazionale che esalta il concetto di fare squadra come il comitato di volontari che realizza dal 1981 la decorazione luminosa sul monte Ingino e da 27 anni nel Guinness dei Primati alla voce luminarie. Martedì l'annuncio e la firma della nuova convenzione tra il comitato, presieduto da Lucio Costantini, e il Comune con il sindaco Filippo Mario Stirati. © RIPRODUZIONE RISERVATA