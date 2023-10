Gubbio, incidente stradale nella notte: morto uomo di 54 anni

Domenica 22 Ottobre 2023, 10:35 - Ultimo aggiornamento: 11:06







GUBBIO Un eugubino di 54 anni è morto nella notte tra sabato e domenica in un incidente stradale che si è verificato alle 3,30 lungo la variante Pian d'Assino all'altezza dell'uscita di Torre dei Calzolari. Si è trattato, secondo una prima ricostruzione, di un frontale tra due auto. Illesi sia il guidatore che il passeggero dell'altra auto coinvolta nell'incidente. Sulle cause dell'incidente frontale stanno svolgendo indagini i carabinieri della Compagnia di Gubbio. Sul posto, per i soccorsi, oltre al 118 anche i vigili del fuoco del distaccamento eugubino e il personale dell'Anas. La statale è stata chiusa al traffico fino alle 7,40 di domenica.