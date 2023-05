Gubbio, lungo la Pian d'Assino motociclista perde il controllo del mezzo e finisce sotto il guard rail. Interviene l'elisoccorso

Altro incidente, dopo quello mortale della notte in cui ha perso la vita Alessio Gigli, lungo la variante della Pian d'Assino. Domenica pomeriggio un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è finito incastrato sotto al guard rail. Lo hanno estratto i vigili del fuoco del distaccamento eugubino. Sul posto il 118 e l'elisoccorso alzatosi in volo da Fabriano che ha trasportato il ferito all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Da una prima valutazione fatta dai medici sul posto le sue condizioni non sembrano gravi.