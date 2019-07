Gubbio, schianto nella notte: muore a 20 anni, gravi i due amici in auto con lui

È pesantissimo il bilancio di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la statale SS318 nei pressi di Gubbio: un giovane di 20 anni è morto e altri due occupanti dello stesso veicolo sono stati trasportati in gravi condizioni dal 118 nel vicino ospedale di Branca.

Foggia, 24enne finisce in mare con l'auto e muore: il fidanzato riesce a salvarsi

I feriti, come riferisce una nota dell'ufficio stampa dell'ospedale di Perugia, in collegamento con la centrale del 118 regionale, entrambi di 24 anni, hanno riportato traumi importanti, con codice della massima gravità.

Il giovane deceduto è originario di una cittadina della Media Valle del Tevere, mentre i feriti sono stranieri, ma residenti in Umbria. Non si conoscono le cause dell'incidente avvenuto alle ore 4:30 della scorsa notte, si ipotizza un colpo di sonno che avrebbe provocato lo sbandamento dell'autovettura che si è schiantata contro un ostacolo fisso. Il ragazzo morto era il passeggero dell'auto finita fuori strada.

Ultimo aggiornamento: 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA