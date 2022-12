Martedì 27 Dicembre 2022, 08:11 - Ultimo aggiornamento: 08:27

Una battuta di caccia a Santo Stefano rischia di trasformarsi in tragedia per un trentaquattrenne eugubino rimasto ferito in un incidente nella zona di Padule e trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso con intervento chirurgico immediato per tentare di salvare un braccio. L’incidente si è verificato ieri mattina attorno alle ore 11 durante una battuta di caccia al cinghiale. Il ragazzo è rimasto ferito alla parte superiore del braccio destro e avrebbe raggiunto il pronto soccorso del nosocomio comprensoriale di Branca con il proprio mezzo, accompagnato da una persona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della forestale di Scheggia e Pascelupo. La Procura della Repubblica di Perugia ha aperto un fascicolo con il magistrato Gennaro Iannarone a gestire il caso insieme alle forze dell'ordine che hanno presidiato l'ospedale per cercare di approfondire la vicenda tutta da chiarire nella dinamica. Si cercherà di raccogliere le testimonianze per approfondire quanto accaduto, al momento limitato allo sparo improvviso che ha avuto come ripercussione il grave ferimento del giovane.