Giovedì 6 Giugno 2024, 08:26

GUBBIO - E venne il giorno di Alessandro Degli Esposti direttore sportivo rossoblù. L'aspetta oggi (giovedì 6 giugno) il presidente Sauro Notari per la firma del contratto che lo farà diventare ufficialmente il successore di Davide Mignemi, aprendo così il nuovo capitolo dopo due quinti posti consecutivi e il settimo iniziale del ciclo condotto dal direttore siciliano.

Degli Esposti ha sempre avuto le idee chiare sul proprio futuro, accettando la proposta del Gubbio dopo il primo incontro nell'azienda del presidente a Padule. I due sono rimasti d'accordo che avrebbero atteso i tempi giusti per formalizzare tutto, perché il direttore spoletino, che il prossimo 13 luglio compirà 44 anni, ha atteso la convocazione del presidente della Casertana, Giuseppe D'Agostino, che con il contratto in scadenza l'avrebbe trattenuto volentieri dopo l'ottima stagione dei campani nel girone C della Serie C.

Questo incontro ha alimentato le voci a Caserta, dove la stampa ha mandato segnali interpretati da taluni come una frenata che in realtà non c'è mai stata. Degli Esposti ha solo trovato il modo di chiudere l'esperienza perché dopo gli anni di lavoro al sud vuole una diversa sfida nel girone B e in una realtà vicino casa. È un profondo conoscitore di giocatori, tanto da girare spesso e con una banca dati ragguardevole.

Per la panchina è stato fatto da Degli Esposti, così come da altri a colloquio con il patron, il nome di Massimo Donati, 43 anni, che ha guidato il Legnago Salus sesto in classifica nel girone A ed è molto attenzionato, tanto da essere accostato perfino al Verona in Serie A.