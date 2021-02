Gubbio, area benessere in una cava dismessa: 7 indagati. Scattano le perquisizioni

GUBBIO- I carabinieri del Noe hanno scoperto un centro benessere considerato abusivo realizzato in una ex cava. Per quell'opera ci sono 7 indagati dalla procura di Perugia. Stamattina all'alba,a Gubbio, perquisizioni a carico di quattro persone eseguite dagli uomini del Nucleo operativo ecologico dell’Arma. I reati ipotizzati sono quelli di inquinamento ambientale, realizzazione di opere edilizie in assenza del permesso a costruire, abuso d’ufficio, falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente servizio di pubblica utilità, impedimento del controllo e gestione illecita di rifiuti speciali. L’indagine del Noe guidato dal maggiore Francesco Motta, è scattata nell’aprile scorso quando i carabinieri insieme al personale di Arpa Umbria hanno riscontrato una serie di irregolarità riambientamento della ex cava dismessa. Secondo gli inquirenti sarebbe stata svolta un’attività di escavazione non autorizzata in aria vincolata e sarebbe stata abusivamente realizzata un’area wellness.

