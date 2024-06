Gubbio, a 23 anni arrestato dopo aver ricattato la madre per i soldi con cui acquistare droga

GUBBIO - Le accuse sono gravi e pesanti, con risvolti giudiziari tutti da verificare dopo un trambusto potenzialmente pericoloso all'interno di un nucleo familiare. Un ventitreenne eugubino dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Questo quanto gli viene addebitato dopo che, nella nottata di martedì scorso 11 giugno, i carabinieri della Compagnia di Gubbio, diretta dal capitano Fabio Del Sette, l’hanno tratto in arresto.

La madre del giovane ha allertato il 112 perché non riusciva più a controllare il figlio, che a causa di problemi di tossicodipendenza continuava a minacciarla per estorcerle soldi da utilizzare per comprare sostanze stupefacenti. Questi comportamenti, come ha riferito la stessa donna profondamente imbarazzata e amareggiata per la situazione, sarebbero andati avanti per mesi e avrebbero costretto la madre in più occasioni a rivolgersi alle forze dell’ordine.

I militari, giunti presso l’abitazione della signora che aveva richiesto aiuto in tempi quanto più stretti, sono stati aggrediti dal ragazzo in evidente stato di alterazione psicofisica. Dopo una breve colluttazione, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a immobilizzarlo per creare le condizioni di fermare quanto stava succedendo ed era potenzialmente pericoloso, per poi portarlo via abbandonando l’abitazione.

Al termine delle formalità di rito, il ventitreenne è stato arrestato per le tre ipotesi di reato avanzate dagli inquirenti e, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato portato al carcere di Capanne, a Perugia, in attesa del rito direttissimo.

La vicenda ha profondamente turbato la madre del giovane e quanti hanno seguito da vicino le vicende familiari del ragazzo che ha assunto stili di vita ritenuti dalla donna estremamente negativi e a rischio per lo stesso figlio, oltre a quanti lo circondano. Le ipotesi di reato saranno al vaglio della magistratura che dovrà entrare nei particolari di quanto accaduto e si pronuncerà tenendo conto anche delle tesi difensive.

L’iniziativa della madre del giovane che si è rivolta ai carabinieri ha evidentemente evitato il timore di un possibile degenerare delle situazioni e dei rapporti familiari, tanto da dover intervenire energicamente quando il ragazzo ha perso l’equilibrio scagliandosi contro il genitore che cercava di gestirlo e di riportarlo alla calma. Tutto stava degenerando, rischiando di diventare ingestibile con ogni possibile conseguenza, e adesso si valuterà ogni aspetto, anche la perdita della capacità di intendere e di volere nel pressare la madre per avere i soldi da destinare all’acquisto di droga.