Guasto alla tubazione dell'acqua, disagi nel centro storico di Orvieto

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 novembre, si è verificato un guasto alla tubatura di adduzione idrica che serve il centro storico di Orvieto. "Il problema - spiega una nota Sii - Servizio Idrico Integrato - si è verificato in un tratto delle condotte, in zona Porta Romana, che portano acqua al centro storico."

I tecnici Sii, in collaborazione con le squadre Asm, si sono subito attivati mettendo in atto manovre finalizzate alla continuità di servizio per limitare il più possibile problemi di carenza o mancanza di acqua a cittadini, attività economiche e servizi pubblici. "Per affrontare al meglio l’emergenza - spiegano i tecnici - è stata chiusa l’erogazione idrica al serbatoio di Sassotagliato ed è stato attivato un bypass lungo la condotta di Sferracavallo. In questo modo si è garantita la continuità di servizio a gran parte del centro storico."

"Per le zone dove non si riuscirà nell’immediato a ripristinare l’erogazione idrica- spiegano i tenici del comune - il Sii ha predisposto un temporaneo servizio sostitutivo di autobotti. Le autocisterne sono tate dislocate a Piazza Cahen e al Foro Boario."

