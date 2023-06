Terni, disgelo tra il sindaco Stefano Bandecchi ed il comandante della Guardia di Finanza Livio Petralia: scatta la stretta di mano

TERNI Celebrazioni per il 79° anniversario della liberazione di Terni a piazza della Repubblica con sorpresa. C'è stata infatti la stretta di mano tra il sindaco Stefano Bandecchi con il comandante provinciale della Guardia di Finanza Livio Petralia, dopo che si erano ignorati durante le celebrazioni del 2 giugno per la Festa della Repubblica. Gelo calato, sempre il 2 giugno, anche a piazza della Tacito durante la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica. Solo un timido saluto durante la premiazione con una targa ad un finanziere di Amelia. Un gelo figlio delle indagini della Guardia di Finanza di Roma che ha portato il tribunale del riesame di Roma a confermare il sequestro di 20 milioni di euro eseguito lo scorso 23 gennaio sui conti correnti di Unicusano, l'università fondata dallo stesso Stefano Bandecchi indagato per il reato di dichiarazione fiscale infedele. Indagine che aveva visto il sindaco di Terni attaccare più volte l'operato della Guardia di Finanza con insulti di vario genere. Ieri mattina, pace armata con una stretta di mano ed un sorriso.