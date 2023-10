Sabato 14 Ottobre 2023, 07:00

«Sono contento di essere tornato in Umbria, è una sfida che accolgo con entusiasmo. Perugia è una provincia importante, anche a livello territoriale, e va tutelata tanto sotto il profilo della legalità economica quanto anche sotto quello della sicurezza». Ritorno alle origini. Il colonnello Carlo Tomassini, da pochi giorni a capo del comando provinciale della Guardia di finanza, è nativo di Foligno ma soprattutto pronto a mettere la sua esperienza maturata nei precedenti incarichi operativi nelle attività di verifica fiscale, in quelle ispettive antiriciclaggio nonché nelle investigazioni in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e antifalsificazione monetaria a disposizione dei finanzieri perugini e dei cittadini.

Al Messaggero traccia le linee guida delle fiamme gialle perugine. «Continuerò nel solco dell’ottimo lavoro già impostato dal mio predecessore, il colonnello Antonella Casazza - dice - indirizzando la nostra attività verso i fenomeni più gravi e le criticità che man mano emergeranno. E mi riferisco in particolare all’evasione fiscale, ma anche al vigilare sul corretto utilizzo dei fondi del Pnrr che rappresentano una grande opportunità per il nostro Paese e che per questo vanno utilizzati bene. L’Umbria è una regione che va seguita. Ci sono segnali di indagini delicate. Ma c’è anche un’economia molto sana oltre a grandi poli industriali. Mi riferisco, per fare qualche esempio relativo proprio alla provincia di mia competenza, all’elettromeccanico di Foligno, all’olio nello Spoletino, a tutta l’alta valle del Tevere: sono settori fondamentali, che vanno tutelati al pari di tutte le imprese sane che pagano le tasse. Metterò a disposizione l’esperienza maturata nei miei recenti incarichi operativi e di Stato Maggiore. Ho prestato servizio in reparti importanti quali il Nucleo Pef di Roma e, da ultimo, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, reparti complessi dove è stato fondamentale agire con coesione e come una squadra compatta».

RICICLAGGIO E FALLIMENTI

Due settori altrettanto importanti d’intervento riguardano quello della lotta al riciclaggio e ai reati fallimentari. Con la prevenzione che assume un valore decisivo. «Purtroppo i problemi di illegalità in campo economico e finanziario sono gravi ed allarmanti e, oltre a determinare rilevanti perdite di risorse per la collettività, rappresentano gravi fattori di aumento delle diseguaglianze e di alterazione delle dinamiche di libera concorrenza, i cui effetti negativi arrecano nocumento a tutti gli operatori economici rispettosi delle regole - dice Tomassini -. Quello dei reati fallimentari in particolare è un settore delicatissimo, che impone un’attenzione sempre molto alta e massimo coordinamento con la Procura della Repubblica. E in cui serve, al pari del contrasto al riciclaggio, collaborazione con gli istituti di credito e le categorie professionali per cercare di intercettare certi fenomeni il prima possibile. In tal senso, mi impegnerò a collaborare con la Procura generale e con tutte le istituzioni locali».

PREZZI E LOTTA AGLI SPRECHI

Anche gli aumenti del costo della vita sono diventati emergenze sui cui mantenere un faro sempre acceso. «Seguiamo le indicazioni che arrivano dallo Stato maggiore - sottolinea il colonnello Tomassini - ma è nostra intenzione anche agire in modo approfondito su eventuali fenomeni particolari. Lotta agli sprechi? Fondamentale la collaborazione con la Corte dei conti, senza dimenticare come profili di danno erariale vengono segnalati anche a seguito di indagini penali».

Ma non finisce qui, perché la lotta al traffico di droga e quella alla contraffazione delle merci rappresentano altri filoni d’indagine molto importanti per le fiamme gialle. Per non parlare infine di un sempre maggior coinvolgimento nell’ordine e sicurezza pubblica: «Unità cinofile e baschi verdi - sottolinea Tomassini - sono componenti specialistiche che vengono impiegate con costanza. Decisivi sono collaborazione e coordinamento con la prefettura e le altre forze dell’ordine, e mi pare che qui i rapporti siano ottimi. Mi impegnerò a collaborare affinché si operi al fianco dei cittadini onesti e delle imprese sane, a favore delle quali saranno concentrati i nostri sforzi».