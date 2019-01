© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si fermano per aiutare un automobilista in difficoltà e vengono aggrediti. E' successo ai carabinieri di Guardea, lungo la strada Amerina al confine tra il comune di Amelia e quello di Lugnano in TeverinaDurante controlli nottuni fatti dai carabinieri per prevenire i furti una pattuglia si è imbattuta in un’auto in panne finita fuori strada. I militari, che si sono subito fermati per prestare soccorso e verificare la dinamica dell’incidente, si sono trovati davanti il conducente del mezzo che, già sin dalle prime parole, si è dimostrato aggressivo nei loro confronti.I militari, utilizzando lo spray in dotazione, hanno bloccato il soggetto arrestandolo per resistenza, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo, che si è rifiutato di sottoporsi alla prova dell’etilometro ed al cosiddetto ‘drug test’, è stato inoltre denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcoolica e sotto l’influsso di sostanze stupefacenti. A seguito della direttissima, convalidato l’arresto, è stato disposto nei confronti del 36enne l’obbligo di firma presso la questura.I carabinieri hanno anche denunciato dieci persone per guida in stato di ebbrezza alcoolica o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti. I controlli sono stati effettuati nel corso dell’anno passato dalla compagnia carabinieri di Amelia nell’intera giurisdizione di competenza - l’ultimo episodio ha visto protagonista una 49enne - «e danno il segno dell’attenzione che tutti i servizi esterni del comando provinciale rivolgono al garantire la sicurezza della circolazione stradale».