Guardea, il fuoco riparte: necessario un altro intervento aereo

GUARDEA Situazione che non accenna a migliorare quella dell'incendio che da oltre due giorni flagella la zona di Guardea.

Dopo una nottata relativamente tranquilla, a causa del picco di calore nel primo pomeriggio le fiamme hanno ripreso vigore fino a rendere necessario, intorno alle 15.30 un altro intervento da parte degli elicotteri. Il terzo da mercoledì 20 luglio, quando la montagna ha iniziato a bruciare.

Il rogo oggi si è infatti sviluppato in località Calanchi, una zona impervia, irraggiungibile da qualsiasi altro mezzo.

Un pericolo annunciato nel corso della mattinata quando lo stesso sindaco Lattanzi in una breve nota indirizzata alla cittadinanza aveva espresso preoccupazione per eventuali recrudescenze in vista delle ore più calde della giornata.

Nonostante una notte relativamente tranquilla infatti, la seconda da quando è divampato l'incendio, alcuni focolai erano rimasti attivi alimentando le funeste previsioni che puntualmente si sono verificate.

Fino ad oggi il rogo di Guardea ha coinvolto la zona di Selvarella dove ha minacciato anche le case, quella di Vallemmazzare, i pressi di una casa vacanze e oggi quella dei Calanchi.

In corso di accertamento le cause dell'innesco. Nel 2019, per un grosso incendio nella stessa zona era stata appurata l'origine dolosa.