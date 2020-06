Gualtiero Sigismondi nuovo vescovo della Diocesi Orvieto-Todi si insedierà domenica 28 giugno

Con la solenne concelebrazione eucaristica che si terrà domenica 28 giugno, alle 18, nella Basilica Cattedrale di Orvieto, il vescovo Monsignor Gualtiero Sigismondi inizierà il suo ministero pastorale nella Diocesi di Orvieto-Todi mentre domenica 5 luglio, alle ore 18, il nuovo presule farà il suo ingresso nella Basilica Cattedrale di Todi, in occasione della festa della Madonna del Campione che verrà celebrata, in questa data.

Una prima visita a Orvieto, Sigismondi la aveva compiuta l'11 maggio quando aveva incontrato presso il Palazzo dell’Opera del Duomo di Orvieto, una ristretta delegazione diocesana formata dall’Amministratore Apostolico, Benedetto Tuzia, dal Vicario generale, Stefano Puri, dal Collegio dei consultori, da alcuni Componenti degli Uffici di Curia e dai Sindaci di Orvieto e di Todi, Roberta Tardani e Antonino Ruggiano.

Un incontro svoltosi dapprima nella Sala Urbani dell’Opera del Duomo, dove Sigismondi ha ricevuto i saluti di Benedetto Tuzia, del Presidente dell’Opera del Duomo, Gianfelice Bellesini e di Monsignor Stefano Puri, ringraziando tutti i presenti per la calorosa accoglienza, e conclusosi con la visita in Cattedrale per un momento di preghiera nella Cappella del Sacro Corporale e per apprezzare le meraviglie della Basilica, con una sosta particolare nella Cappella di San Brizio.

La data scelta per l’ingresso in Diocesi, vigilia della Solennità dei Santissimi Pietro e Paolo, non è casuale. Infatti, sia Monsignor Tuzia che Monsignor Sigismondi sono stati ordinati sacerdoti il 29 giugno.

