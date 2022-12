Lunedì 5 Dicembre 2022, 08:50 - Ultimo aggiornamento: 08:52

GUALDO TADINO «Sono felicissima, non riesco ancora a crederci». Elisa Mannocci è la titolare della cartolibreria ed edicola Biancospino e sabato sera ha appreso dal Messaggero che nella sua ricevitoria è stato centrato un ricchissimo 5+1 al SuperEnalotto, per un importo di 1.150.947,88 euro. «Non mi è arrivata alcuna comunicazione ufficiale - dice - ma se è proprio da noi che hanno vinto non posso che gioire». Qualche ora e il dubbio lascia spazio alla certezza: «Ho ricevuto tantissime telefonate e messaggi - ha detto ieri la Mannocci, che per festeggiare l'inusuale vincita si è recata in cartolibreria nonostante il giorno di riposo - ma non ho la più pallida idea di chi possa essere il fortunato». Una cosa è certa: il target del suo negozio è rappresentato perlopiù da famiglie, con figli in età scolare, ma anche pensionati: «In questo periodo - racconta Elisa - sono molti a giocare, perché il jackpot è molto alto. Capita spesso che persone che non sono giocatori abituali utilizzino anche poche monete di resto per giocare al SuperEnalotto, chissà». A Gualdo Tadino, intanto, è caccia aperta al nuovo milionario: «Siamo ovviamente molto contenti - è il commento del sindaco Massimiliano Presciutti - e speriamo che la vincita rimanga in città, perché ne abbiamo bisogno. Il luogo in cui si è registrato il 5+1 ci lascia pensare che possa essere qualcuno della zona, perché si tratta di una cartolibreria e non si trova in una via di particolare transito. Penso quindi a famiglie o anche a qualcuno che magari è andato a comprare il giornale e ha giocato al SuperEnalotto. Se ho avuto qualche dritta? No nessuna, l'unica certezza che ho è che il vincitore non sono io!». Difficile anche che il nuovo milionario sia quella voce maschile misteriosa che sabato sera, dopo che la notizia si era diffusa, si è presentato come il fortunato vincitore, telefonando però alla ricevitoria sbagliata, che si trova più o meno nella stessa zona.