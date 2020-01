Gualdo Tadino, con l'hashish nascosto nel pacchetto delle sigarette: patente ritirata

GUALDO TADINO - Si ritrovano senza patente i due giovani che mercoledì pomeriggio sono stati fermati dai carabinieri con due dosi di hashish nel pacchetto delle sigarette: sono stati segnalati alla prefettura di Perugia come assuntori e per loro è scattato il ritiro della patente.

Un altro ragazzo è stato notato all’interno del giardino comunale, seduto su una panchina intento a parlare con alcuni coetanei. L’atteggiamento nervoso del ragazzo ha insospettito i carabinieri che hanno proceduto ad un controllo più approfondito, accertando che aveva in tasca, una piccola dose di hashish. © RIPRODUZIONE RISERVATA