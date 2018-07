Gualdo Tadino, ciclista cade su un sentiero accidentato, soccorso con l'eliambulanza

GUALDO TADINO - Intervento di soccorso sul Monte Penna, nel territorio comunale di Gualdo Tadino, per dare assistenza ad un ciclista, un 46enne di Jesi, rimasto ferito dopo una caduta lungo un sentiero accidentato. La zona è stata raggiunta dalla squadra dei vigilid el fuoco di Gaifana, intorno alle 15.30, in supporto dell'elisoccorso Icaro. La squadra ha trasportato il ferito fino al l'elicottero ed ha prestato assistenza ai ciclisti che facevano parte del gruppo. I l erito è stato trasferito in ospedale per accertare le sue reali condizioni e definirne l'esatto quadro clinico. C'è, infatti,d a approfondire il sospetto di frattura del bacino e ferite l'acero contuse.

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:30



