Gualdo Tadino, anziano trovato morto in casa

Lunedì 1 Novembre 2021, 08:28

GUALDO TADINO- Dramma della solitudine. Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in casa dai vigili del fuoco. A dare l'allarme alcuni parenti che non avendo avuto contatti con lui da diverse ore hanno deciso di chiamare i vigili del fuoco. I pompieri sono entrati nel'abitazione da una finestra e hanno trovato l'anziano privo di vita. Sul posto anche i carabineri. e i sanitrai del 118 che non hanno potuto far altro che accertare la morte del settantunenne. L'allarme è scattato domenica sera intorno alle 19,30, i vigili del fuoco sono arrivati nell'abitazione nel giro di pochi minuti, ma i soccorsi sono stati inutili.