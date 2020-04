Gualdo Cattaneo, prevenzione covid-19: obbligatorio coprirsi naso e bocca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GUALDO CATTANEO Il sindaco di Gualdo Cattaneo, Enrico Valentini, ha recentemente firmato una ordinanza che prevede: “ con decorrenza immediata e fino a revoca del presente atto, su tutto il territorio comunale di Gualdo Cattaneo l’acceso ai negozi, esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche e ogni altro luogo pubblico e/o privato aperto al pubblico è consentito esclusivamente agli utenti dotati di protezione per bocca e naso (mascherine, sciarpe, foulard e simili) nel rispetto del distanza individuale di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro in modo da limitare la contaminazione dell’ambiente”. L’atto impone anche che “negli esercizi commerciali è altresì obbligatorio l’uso di guanti. Gli obblighi valgono sia per gli avventori che per gli operatori”. Insomma le misure per il contenimento covid-19 si allargano e sono destinate, stando almeno alle attuali previsioni, a trasformarsi in prassi, come nel caso di copertura naso-bocca, nella futura quotidianeità.