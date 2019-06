Aereo si schianta in Umbria: gravissima coppia di romani

Grave incidente nella mattinata di domenica nella zona di Collesecco, in provincia di Perugia: un piccolo aereo si è schiantato al suolo con a bordo due persone, un uomo e una donna, entrambi romani, sui 70 anni. Immediate sono partite le operazioni di soccorso: sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine.

Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe rimasta ferita in modo particolarmente serio. L'elicottero dei vigili del fuoco è decollato per trasportarla in ospedale. Le condizioni dell'altro passeggero sembrerebbero meno gravi. In corso tutti gli accertamenti del caso per stabilire la dinamica dell'incidente. Si tratterebbe di un ultraleggero.

Il velivolo è decollato nella mattinata di domenica dall'aeroporto romano dell'Urbe e sarebbe dovuto atterrare all'aviosuperficie Acquarossa di Gualdo Cattaneo. Proprio in fase di atterraggio sarebbe avvenuto lo scontro con un olivo.

Sono stati entrambi ricoverati in rianimazione con riserva di prognosi. Per soccorrerli sono intervenuti gli elicotteri Icaro del 118 e Drago dei vigili del fuoco. Questi presenti anche con squadre a terra. La sala operativa del 118 è stata coordinata in sede dal responsabile medico Francesco Borgognoni e da quello infermieristico Giampaolo Doricchi.

Ultimo aggiornamento: 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA