PERUGIA - Un gruppo di venti scout è stato soccorso nella tarda serata di sabato da carabinieri e vigili del fuoco nella zona da Pettino, non lontano da Campello sul Clitunno. Stanchi e in difficoltà a raggiungere la loro meta, sono stati soccorsi e aiutati dai militari dll'Arma e da una squdra dei vigili del fuoco. Da quanto si apprende un paio di ragazze, particolarmente stanche, hanno avuto bisogno dell'intervento medico, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. Il gruppo comprendeva giovani tra i sedici e i venti anni ed era arrivato in Umbria dalla Sicilia.

Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:46



