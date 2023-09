Venerdì 22 Settembre 2023, 08:35

PERUGIA - Il rapporto tra Rimini e i perugini è di lunga durata, la ridente località balneare romagnola è da sempre tra le più prese d’assalto per le vacanze estive e per la sua straordinaria offerta a livello di vita notturna. Ma c’è anche una Rimini calcistica e lì la tradizione è di tutt’altro tenore, si può ben dire che anche nel calcio il Perugia a Rimini è spesso andato in vacanza. Basta mettere in evidenza i precedenti dei grifoni nello storico Romeo Neri: 11 partite con la bellezza di 7 sconfitte, 3 pareggi e una sola vittoria risalente addirittura alla stagione di serie C ‘66-‘67 (3-1 con doppietta di Eros Lolli), in tutto 16 reti dei locali e appena 8 dei grifoni.

Uno score così negativo il Perugia non ce l’ha all’Olimpico o a San Siro, per intenderci. Inaudito, vista la differenza di Blasone, in realtà frutto di partite disputate per la maggior parte molto lontano nel tempo. Basti dire che l’ultima volta in campionato fu 35 anni fa (1-1 nella Serie C1 ’88-89, per il Perugia andò a segno Rambaudi), l’ultima in assoluto nella Coppa Italia 2004-2005 quando ad imporsi furono i romagnoli grazie ad un gol da ex dell’attaccante bosniaco Muslimovic. A vent’anni dall’ultima volta resta il tabù da sfatare o quasi, ci proverà la Baldini-band reduce dal pari in chiaroscuro con il Pontedera, che nelle difficoltà ha ribadito qualità e carattere ma che già necessità di punti per evitare che si faccia troppo ampio il distacco con le prime. Tant’è, a Rimini – contro i locali allenati da una vecchia conoscenza come l’argentino Diego Gabriel Raimondi - dovrebbero tornare dal 1’ Vulikic in difesa (per evitare l’utilizzo di Dell’Orco, ancora fresco di recupero, sul terreno sintetico), Lisi in avanti e probabilmente Bozzolan a sinistra, senza escludere l’inserimento di Torrasi e Acella a centrocampo, Cudrig o Seghetti in attacco, con la conferma dei vari Kouan, Bartolomei, Vazquez e Matos, che ha ritrovato il gol.

Resta il dubbio sul modulo: Baldini potrebbe ribadire il 4-3-3 oppure adottare dall’inizio il 4-2-3-1 che nella ripresa è risultato funzionale per riprendere il Pontedera. Non sarà semplice, vista la voglia di riscatto che albergherà negli animi di un’altra squadra di categoria, con buoni giocatori come Pietrangeli, il centrale Allievi, l’ex Gubbio Megelaitis, l’ex Reggina Lombardi, gli attaccanti Morra, il pericoloso Ubaldi e il bomber Cernigoi, senza dimenticare il talento tifernate Gabriele Capanni in prestito dalla Ternana. Al Neri il match sarà diretto dall’ennesimo fischietto inedito, Eugenio Scarpa di Collegno, assistenti Giuseppe Lipari di Brescia e Luca Landoni di Milano, Quarto Uomo Duccio Mancini di Pistoia.

Chiusura con le ultimissime sulla campagna abbonamenti: TIfiAMO è arrivata a quota 1805 tessere tra quelle vendute e quelle rinnovate, la notizia è che la campagna abbonamenti andrà avanti quantomeno un’altra settimana, fino alla prossima sfida casalinga in programma il primo ottobre contro il Sestri Levante.