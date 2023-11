Giovedì 16 Novembre 2023, 06:50

PERUGIA - La sensazione è che a meno di sorprese, a partire da sabato contro il Pineto, Vazquez difficilmente perderà il posto da titolare. La rete del puntero argentino ha confermato due elementi: il primo è che per giocare con il modulo a rombo l’attaccante del Grifo è imprescindibile, il secondo è che con lui in campo spesso le cose finiscono bene. Dando un’occhiata alle statistiche il tutto appare chiaro. Vazquez è partito titolare con la maglia del Perugia per la prima volta il 15 settembre nella trasferta contro la Spal. In quella gara, non solo i grifoni hanno espugnato il Mazza ma il centravanti biancorosso ha pure segnato una rete di pregevole livello. Un piccolo passo indietro nella partita in casa con il Pontedera finita 1-1 non tanto per demeriti suoi quanto per le insidie incontrate contro un avversario chiuso. L’importanza di Vazquez e apparsa palese anche nel big match al Curi con la Torres. Dopo un primo tempo di grandi difficoltà in prima linea, l’ingresso dell’ex giocatore del Gubbio unitamente a quello di Seghetti ha permesso ai biancorossi di raddrizzare la gara. Nella partita successiva con la Juve under 23 è arrivata anche la rete su calcio di rigore. Piccolo passo indietro a Recanati con un penalty fallito sebbene le criticità di quel match siano da imputare ai problemi creati dagli esterni della squadra allenata da Giovanni Pagliari, abile a capire che il Grifo avrebbe sofferto sulle fasce.

L’esclusione dal primo contro l’Entella aveva messo in evidenza un campanello d’allarme in quanto la coppia Seghetti Cudrig, per quanto brava nel fare pressione sui portatori di palla, si era poi persa nel momento in cui serviva far salire la squadra. Questione di caratteristiche tecniche. Ad Ancona le difficoltà si sono palesate con un primo tempo in cui Cudrig, Ricci e Matos di fatto non l’hanno mai presa. Il rientro dal primo con il Gubbio del giocatore del Perugia ha dissipato i dubbi sulla sua importanza. Intendiamoci, è chiaro che non si sta parlando di Haaland o, per rimanere sulla nazionalità, di un giocatore del calibro di Lautaro ma Vazquez resta l’unica prima punta del Grifo. Questione di caratteristiche ma anche di modulo. Contro il Pineto verrà quindi riproposto il 4-3-1-2 con Santoro dietro alle due punte.

Dopo Vazquez, si tratta di capire chi agirà vicino a lui. Tre sono le ipotesi: confermare Seghetti, affidarsi a un giocatore come Matos che ama spaziare oppure puntare su Lisi, meno punta, più trequartista ma con capacità di ripiegamento maggiore rispetto agli altri due. Il Pineto che aspetta il Grifo è un avversario da prendere con le molle. Nove punti nelle ultime cinque gare e due successi nelle due passate. In casa si tratta della squadra più forte se si eccettuano Cesena e Carrarese, due compagini dall’organico sulla carta superiore a quello della formazione abruzzese. Notiziario. Ieri allenamento mattutino, assente solo Angella che sta svolgendo lavoro differenziato. Oggi potrebbe riprendere a lavorare in gruppo.