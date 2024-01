Grifo, stretta su Lewis per la difesa e arriva un tesoretto dalla Juventus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Il bilancio del weekend? Recuperati 3 punti al Pescara e 2 alla Carrarese, trovato in Sylla un centravanti che fa la differenza previo investimento da 100mila euro più ingaggio triennale. Il giorno dopo il sonante 3-0 alla Lucchese c’è però la consapevolezza anche di essere stati baciati dalla fortuna o da qualcosa di più etereo (in molti hanno pensato a Carlo Giulietti e Mimmo Pucciarini volgendo lo sguardo al cielo…), specie in quel primo tempo in cui i toscani hanno colpito due pali e si sono visti annullare un gol.Ecco, se in attacco c’è da prendere atto con soddisfazione delle caratteristiche di Sylla, ideali per i compagni di reparto (il gol di Ricci è stato da applausi, la prestazione di Matos pure), in attesa di verifiche più probanti e del ritorno di Seghetti, ebbene, Formisano sa di dover lavorare prima di tutto per registrare la fase difensiva, in barba all’ottavo clean-sheet di Adamonis. Un bell’aiuto al giovane tecnico campano potrebbe arrivare dal mercato, dove Jacopo Giugliarelli sta lavorando proprio nell’ottica della difesa. L’idea è mettere sotto contratto il 23enne granatiere olandese Noah Lewis, arrivato solo ufficialmente per un provino la passata settimana. La fiducia di Giugliarelli nelle caratteristiche di Lewis, un passato recente in Irlanda e in Conference League, nonché nella Erste Divisie (serie B) olandese, c’è tutta. Il Perugia avrebbe formulato la sua proposta e sarebbe in attesa di una risposta da Lewis, che intanto anche ieri si è allenato da solo. Di piede destro, il gigante nederlandese (è alto 1,94) darebbe le garanzie tecniche e fisiche di cui il Perugia ha bisogno in un ruolo dove Vulikic si è dovuto adattare.Una buona notizia intanto arriva da Torino, dove sarebbe stato trovato l’accordo per il passaggio a titolo definitivo del play perugino ed ex grifone Filippo Ranocchia dalla Juventus al Palermo per 3,5 milioni di euro. Un passaggio che arriva dopo svariate trattative che in passato hanno visto protagonista anche il Perugia, titolare ancora di una residua percentuale del 10 per 100 sulla rivendita: 350mila euro che entrerebbero dunque in cassa in una stagione di C dove le entrate si cercano con il lanternino. A parte l’interesse per Andrea Magnaghi (30) del Cittadella, da esplicitare nel caso ci fossero le possibilità allo sprint del mercato (a proposito, la nuova chiusura delle operazioni il 1 febbraio alle 20), in entrata il Perugia non si muoverà ancora a meno di uscite.E se anche tutto sembra fermo, in realtà qualcosa si muove sia per Simone Santoro (Ascoli, Sudtirol, Cosenza) che non ha giocato proprio come a settembre a causa delle sirene del mercato, che per Christian Kouan (Cosenza e Reggiana, che pianificherebbe l’assalto qualora riuscisse a cedere il pari ruolo Nardi), oltre a Jacopo Furlan, per cui si continuano a rifiutare scambi (il Perugia vuole scegliere l’eventuale sostituto). Resta da dire del cambio di programma: Formisano non vuole cali di concentrazione e ha stabilito la ripresa già oggi pomeriggio e non più domani in vista del match di lunedì (20,30) in posticipo all’Adriatico di Pescara, scontro diretto da non fallire in chiave terzo posto. Quando tornerà Seghetti (non ancora l’infortunato Vazquez e Lisi che deve scontare la terza giornata di squalifica) e saranno da verificare le condizioni di Morichelli.