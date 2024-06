Lunedì 3 Giugno 2024, 06:55

PERUGIA - È una settimana cruciale quella che attende il Grifo. La questioneoì riguarda le sorti relative al passaggio di mano. La manifestazione di volontà di Claudio Sciurpa datata 20 maggio, ha in qualche modo scosso una situazione che appariva in parte nebulosa. Già perché in passato, Massimiliano Santopadre ha sempre sostenuto come il Perugia fosse in vendita ma che di proposte reali Ninedots a parte, non se ne fossero viste. L’incontro pre playoff con l’imprenditore di Castiglione del Lago appariva come prodromico a un qualcosa che per forza dei giochi era solo in divenire. Tra gli addetti ai lavori in pochi credevano a reali chances di realizzazione.

Sotto questo aspetto il presidente biancorosso era stato chiaro, si trattava di attendere l’esito della post season. Chiusi i giochi con l’eliminazione da parte della Carrarese le cose sono cambiate, innanzitutto per lo stesso Santopadre con la decisione da parte dell’Agenzia delle entrate di approvare lo stralcio del debito del Perugia di 2,5 milioni rateizzabile in dieci anni. Claudio Sciurpa ai microfoni di Rai 3 ha inizialmente spinto per una decisione rapida mettendo alle strette l’attuale patron del Grifo. «Da parte nostra c’è tutta la volontà di trattare cercando di concludere la questione ma sono disposto ad attendere al massimo tre i quattro giorni», ha sottolineato l’imprenditore.

Dall’altra parte, Santopadre ha invece deciso di prendere tempo visto che per l’ufficialità dello stralcio di cui sopra, servirà l’omologa del Tribunale che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) avvenire intorno a metà giugno. A ciò è seguito un irrigidimento da parte di entrambe le parti poi, negli ultimi giorni anche la posizione di Claudio Sciurpa è cambiata: «Ho parlato con i miei sponsor e di comune accordo abbiamo deciso di aspettare, valutando quello che potrà succedere». Tutto rimandato quindi ai prossimi giorni. La sentenza del Tribunale cambierà inevitabilmente le carte in tavola. Qualora dovesse avallare quanto deciso dall’Agenzia delle Entrate si andrebbe a trattare su un contesto differente e con l’agevolazione dello “spalmamento”. In caso contrario probabilmente l’intesa andrebbe definita su dinamiche ben più complesse. Naturalmente, Sciurpa e soci puntano comunque alla conclusione della trattativa. Un contesto che al momento lascia in standby tante questioni, a partire dall’allestimento del roster.

Giugliarelli e Formisano erano giorni fa in tribuna al Viola Park per le fasi conclusive del Campionato Primavera. L’obiettivo mai nascosto resta quello di puntare al ringiovanimento dell’organico e nella valorizzazione dei ragazzi in rosa. Il tutto potrebbe non bastare. Se l’operazione di cessione della società al gruppo di Sciurpa dovesse andare in porto, ferma restando la politica di crescita degli under che in questa stagione si sono messi in luce (Seghetti in primis, ma anche Polizzi), potrebbero cambiare tante cose. Si tratta di aspettare e vedere quello che potrà succedere nei prossimi giorni.

Intanto, il primo step da ultimare è quello dell’iscrizione: la data entro cui le società dovranno depositare la documentazione valida per la partecipazione al prossimo campionato è domani.