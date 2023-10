Martedì 17 Ottobre 2023, 07:40 - Ultimo aggiornamento: 08:24

PERUGIA - Ci ha messo 5’. Il tempo di entrare in campo al 65’ di Perugia-Torres, ricevere palla in verticale da Ricci, vincere un contrasto durissimo al limite quasi cadendo col diretto marcatore, lanciarsi a tu per tu con Zaccagno e superarlo in diagonale nell’angolino. Il primo gol nel Perugia e tra i professionisti di Alessandro Seghetti, talento classe 2004 nativo di Pollenza, nelle Marche, è di quelli importanti, perché regala un meritato pareggio ai grifoni e ferma la marcia della Torres sin lì sempre vincente e che, dopo il vantaggio di Fischnaller, anche al Curi sembrava inarrestabile. Nel dopogara Alessandro, ragazzo di poche parole e molti fatti che fa trasparire tutto attraverso lo sguardo, ha dedicato la rete «al mio papà Enrico, scomparso otto anni fa». Quando lui aveva 11 anni. Senza aggiungere altro perché dietro c’è un mondo e non ce n’è bisogno.

Chi lo conosce bene lo definisce schivo, fragile ma determinato, competitivo e di carattere come pochi. Ha fatto della vicenda paterna il potente motore della sua determinazione. Ha cominciato nella Robur Macerata, da cui è passato al settore giovanile del Tolentino, tra i più fiorenti e rinomati e con il quale il Perugia lavora da tempo. E’ stato lo scout biancorosso Matteo Siroti a scovarlo e a segnalare, ormai sei anni fa, quel ragazzino che giocava da esterno o da punta e che aveva nella rapidità e nel dribbling le qualità principali. E’ stato nel settore giovanile di Jacopo Giugliarelli e nell’Under 16 del Perugia che Seghetti si è scoperto implacabile marcatore: ha bruciato le tappe, saltando quasi a piè pari l’Under 17 per proporsi prima in Primavera 3 e poi in Primavera 2 come uno dei bomber più importanti. Sotto la guida di Formisano, determinante supporto psicologico nella marcia di avvicinamento ai pro e al contratto triennale firmato in estate, ha messo in mostra resistenza alla velocità, forza, dribbling e segnato 50 gol in due anni, nella stagione dei playoff arrivando dietro ai due fratelli Sphendi (uno, Steven, gioca in A; Christian è a Cesena) nella classifica marcatori. L’anno scorso ha vinto quella del girone giocando dieci gare di meno. Giugliarelli erano anni che spingeva per farlo allenare con la prima squadra e non sempre trovando porte aperte a causa della statura non elevatissima. Un anno fa lo assecondò Castagnini ma quest’anno ha trovato terreno fertile in Francesco Baldini, che in Seghetti crede fermamente e lo impiega con continuità, ritenendolo a tutti gli effetti uno dei 16.

Già seguito da alcuni top club (il procuratore è Silvio Pagliari, fratello di Giovanni, insieme a Peppe Sampino), su di lui il ds in estate era stato chiaro: «Se conferma le qualità che abbiamo visto in questi quattro anni, ci farà divertire». L’impressione è che Seghetti, con la sua capacità di innescare le soluzioni offensive, possa diventare determinante per il Perugia già nella stagione in corso. Il primo gol è il suo biglietto d’ingresso nel calcio vero.