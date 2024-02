Grifo, Santoro al Modena con diritto di riscatto, Dell'Orco resta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA L’ultimo giorno del mercato per il Perugia è iniziato come peggio non si poteva. La notizia della scomparsa di Elena Donati, la mamma del presidente Massimiliano Santopadre, che già aveva deciso di non salire a Milano per le ultime operazioni, ha colpito tutti e in particolare i tifosi del Perugia, che si sono stretti al numero uno biancorosso con grandi manifestazioni di vicinanza e di cordoglio espresse anche attraverso i social. Le operazioni allo Sheraton di Milano sono state dunque condotte dal ds Jacopo Giugliarelli, sia pure in contatto con il presidente per quanto possibile, e la giornata si è rivelata scoppiettante come da previsioni, anche se il Perugia ci si era avvicinato senza particolari esigenze.Nella tarda mattinata è stata ufficializzata la cessione al Modena di Simone Santoro in prestito oneroso (pare per una cifra vicina ai 200mila euro) con opzione a favore dei Canarini. Una formula intelligente perché permette al Perugia di incassare e di non perdere il giocatore che intanto in Serie B avrà modo di rivalutarsi. Santoro non è stato sostituito, pare che Giugliarelli avesse in mente un nome per il centrocampo ma non si sarebbero verificati gli incastri necessari. Dopo un contatto al mattino per manifestare la volontà di riaprire la trattativa, il Brescia si era intanto rifatto sotto per avere Cristian Dell’Orco. La trattativa è proseguita fino agli sgoccioli (intorno alle 19) e pare essersi arenata ancora una volta sulla formula del trasferimento, con il Perugia determinato a dare il suo granatiere solo a titolo definitivo. Al mattino c’è stato anche un tentativo intanto di reperire il sostituto interpellando la Juventus per il difensore assisano Stramaccioni, ma il club bianconero non ha voluto privarsene. Pare che in ogni caso un difensore il Perugia lo avesse individuato anche se alla fine non c’è stato bisogno di affondare il colpo.A partire sul gong del mercato è stato un altro giovane bisognoso di maggiore spazio altrove, il 21enne Raul Morichelli ceduto a sua volta in prestito con diritto di riscatto al Sorrento. Si chiude così per la felicità di Formisano un mercato invernale che, in virtù degli arrivi di Sylla e Lewis già nei primi giorni di gennaio, ha sicuramente rinforzato il Perugia nei punti giusti. Il club biancorosso ha poi accontentato chi voleva andare a giocare (Furlan e Santoro) e sistemato due prestiti che non hanno rispettato le attese (Morichelli e Acella) anche per dare modo ai giovani di casa (Yimga, Viti, Souarè, Giunti, Polizzi) di essere valorizzati il più possibile nel girone di ritorno. In attesa del recupero dei tanti infortunati, considerata la permanenza di Kouan (che nelle prossime ore dovrà dare una risposta alla proposta di rinnovo contrattuale) e l’esplosione di giocatori “inattesi” come Mezzoni, Paz e Torrasi, il bilancio di gennaio è senz’altro positivo. E ora sotto col Rimini.Portieri: Marius Adamonis (26), Alessio Abibi (27), Francesco Yimga (16). Difensori: Noah Lewis (23), Francesco Mezzoni (23), Gabriele Angella (34), Cristian Dell’Orco (29), Matteo Viti (17), Mohamed Souarè (19), Stipe Vulikic (23). Centrocampisti: Yeferson Paz (21), Damiano Cancellieri (22), Francesco Lisi (34), Christian Kouan (24), Daniel Bezziccheri (26), Emanuele Torrasi (24), Edoardo Iannoni (22), Giovanni Giunti (18), Andrea Bozzolan (19), Paolo Bartolomei (34), Adrian Lickunas (17). Attaccanti: Ryder Matos (30), Federico Ricci (29), Youssouph Cheikh Sylla (25), Alessandro Seghetti (20), Matteo Polizzi (18), Federico Vazquez (30), Nicolò Cudrig (21).