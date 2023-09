Giovedì 28 Settembre 2023, 07:00

PERUGIA - L’estate del Perugia, tra le più tormentate che storia ricordi, ha inevitabilmente lasciato indietro qualcuno. È il caso in particolare di cinque elementi, tutti in grado di rappresentare un valore aggiunto in Serie C ma che per un motivo o per l’altro non hanno ancora la condizione di chi gioca stabilmente. Lo ricordava senza giri di parole lo stesso Francesco Baldini alla vigilia della sfida poi pareggiata a Rimini: «In questo periodo io e il mio staff dobbiamo mettere in condizione Ricci, Santoro, Dell’Orco, Torrasi, Paz. Giocatori molto importanti. I nomi che ho fatto cambiano l’equilibrio di tutte le squadre di Serie C».

Se è vero che il Perugia sta probabilmente pagando l’assenza di un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelli già in rosa e la mancanza di un centrale veloce, è altrettanto vero che questi sono grifoni destinati ad alzare il tasso di competitività. Magari già contro il Sestri Levante, avversario inedito al Curi nonostante in settimana festeggi i 104 anni di storia. Simone Santoro ha atteso al pari di Kouan la possibile cessione in B fino all’ultimo giorno del mercato in deroga, per poi rallentare il ritorno a causa di un guaio alla caviglia. Ma ormai per quanto lo riguarda dovremmo esserci. Quanto a Dell’Orco, il rientro dopo la lunga assenza per operazione e infortunio non poteva che essere graduale, la gara giocata dall’inizio contro il Pontedera è la conferma di una guarigione completa: anche lui si candida dunque per scendere in campo dal 1’ contro il Sestri Levante. Ci sono poi i grifoni che non hanno effettuato la preparazione, come Federico Ricci ed Emanuele Torrasi: se nel corso della settimana corrente Baldini dovesse ravvisare una crescita potrebbe buttarli dentro nonostante la concorrenza (Matos e Lisi, Bartolomei). Infine Paz, che continua a lavorare con un tutore alla gamba ma che spera nella convocazione dopo l’infortunio della scorsa settimana. Chiaro che l’impiego stabile di un Santoro a centrocampo, di un dell’Orco in difesa o di un Ricci in attacco nelle migliori condizioni potrebbe portare il salto di qualità in classifica ad un Perugia che sino ad oggi ha dato buona prova di sé nell’identità e nel carattere ma ha probabilmente pagato sin troppo la ricerca degli equilibri e le incertezze della partenza. Oggi (ore 16) allenamento ancora a porte aperte.

ARBITRO DONNA AL CURI

Sarà Maria Marotta di Sapri a dirigere Perugia-Sestri Levante domenica ore 18,30 al Curi, assistenti Amedeo Fine di Battipaglia e Marco Croce di Nocera Inferiore, Quarto uomo Giuseppe Morello di Tivoli. Prima volta con il Perugia per il fischietto di Sapri che ha però diretto una gara della Primavera nel 2019 (Cosenza-Perugia 3-0). Sarà la prima volta di un arbitro donna al Curi ma non la prima del Perugia diretto da una donna, visto il precedente del passato campionato di Serie B, quando Maria Sole Ferrieri Caputi fu designata per Brescia-Perugia al Rigamonti.

ABBONAMENTI

Sale a 1890 il numero degli abbonamenti sottoscritti nell’ambito della campagna “TIfiAMO”, giunta alla sua ultima settimana.