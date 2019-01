Grifo, nel "quasi-derby" con l'Ascoli 0-0 il primo tempo

Ultimo aggiornamento: 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Nesta sceglie Sadiq terzino e non rinuncia a Vido, lasciando Han ancora in panchina.IL PRIMO TEMPOMatch equilidrato. In apertura l'Ascoli spaventa la truppa di Nesta: Addae manca di poco la punizione di Ninkovic che mette i brivdi alla difesa biancorossa. Al 33' l'altra occasione per i padroni di casa, si accende il sinistro di Ciciretti: colpo a giro che supera Gabriel e va oltre la traversa di pochissimo. Al 37' invece si vede il Perugia: spunto di Sadiq che centralmente spara alto di poco. E nel finale di primo tempo Frattesi impegna Gabriel che repinge con i pugni.IL TABELLINOASCOLI (4-3-1-2): Bacci; Laverone, Brosco, Valentini, Cavion; Casarini, Addae, Frattesi, Ninkovic; Ciciretti, Beretta.A disposizione: Quaranta, Padella, D'Elia, Baldini, Troiano, Chajia, Ganz, Ngombo, Rosseti, Lanni Scevola.All. Vivarini.PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; El Yamiq, Gyomber, Cremonesi, Felicioli; Kingsley, Bianco, Dragomir; Verre; Vido, SadiqA disposizione: Ngawa, Mazzocchi, Falasco, Sgarbi, Kouan, Moscati, Carraro, Bordin, Falzerano, Han, Leali, Perilli.All. NestaArbitro: Valerio Marini di Roma 1