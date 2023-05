Grifo, crisi nera e la società si chiude nel silenzio stampa

PERUGIA - Ora il silenzio. Il Perugia Calcio alle prese con un finale di campionato complicatissimo per evitare la retrocessione in Serie C, sceglie di non parlare: silenzio stampa. La società ha diffuso una nota attraverso il proprio sito web: «Pur nel rispetto del diritto di cronaca, visto il momento delicato in cui si trova la squadra, il club ritiene opportuno dedicare la massima concentrazione al prosieguo della stagione. Nessun dirigente e tesserato è

autorizzato a rilasciare dichiarazioni». La data di fine silenzio stampa «sarà comunicata successivamente».

Il Perugia è reduce dalla sconfitta interna con il Cagliari con il pesantissimo risultato di 5-0. A due giornate dalla fine del campionato di Serie B, i biancorossi sono terzultimi con 36 punti, al momento in una posizione di classifica che determinerebbe la retrocessione in C. Sabato 13 maggio la squadra di Castori sarà impegnata in trasferta a Venezia.