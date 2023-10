Domenica 22 Ottobre 2023, 07:00

PERUGIA - Due gare fondamentali per il prosieguo del campionato. Due partite da non sbagliare per puntare in alto. Contro Juventus Next Gen oggi e Recanatese giovedì, il Grifo si gioca un piccolo pezzo di stagione. Il torneo è ancora lungo, ma gli otto punti di distacco dalla Torres rappresentano già un segnale da non sottovalutare. Francesco Baldini sa perfettamente quelle che sono le aspettative ma va per la propria strada.

«Mi aspetto una crescita dai ragazzi perché mi sono reso conto che possiamo affrontare squadre come la Torres alla pari, questo ti fa capire che possiamo fare bene con chiunque cercando di stare attenti ai dettagli e mantenendo la concentrazione io credo - precisa il coach biancorosso- che possiamo fare un buon lavoro dato che nessuno ci ha messo sotto e ho un gruppo di ragazzi che ha capito come lavoro».

Bene con le grandi ma le insidie in Lega Pro non mancano. «Questa è una categoria difficile - prosegue il tecnico - un campionato complesso, molte volte con un pareggio sembra che perdi qualcosa ma se continui a fare risultati poi ti trovi in una posizione di classifica interessante, serve concentrazione e attenzione ai dettagli ad esempio ho chiesto ai ragazzi con il cambio di temperature di fare attenzione, se si ferma Morichelli abbiano solo due difensori, dobbiamo alzare la concentrazione sotto tanti punti di vista, sembrano banalità ma nulla va sottovalutato».

E sulla Juve Next Gen: «È una squadra difficile da affrontare perché non sappiamo mai quali saranno i convocati dalla prima squadra ma questa è la loro filosofia - sottolinea Baldini - un credo che nasce dal lavoro di Federico Cherubini per far crescere i giovani, mi aspetto che la mia squadra sia più squadra di loro, voglio che la volontà di portare a casa i risultati sia messa in campo, loro hanno ottimi elementi e sanno che potranno diventare delle valide plusvalenze ma noi dovremo provare a portare a casa il bottino pieno». Tre gare davanti che saranno decisive. «C’è la consapevolezza di accorciare la classifica e dopo il match con l’Entella ci piacerebbe che questo avvenisse, ma sappiamo bene le difficoltà della categoria, l’obiettivo resta quello ma bisogna fare un passo alla volta». Una considerazione sulla Torres leader del torneo. «È molto cinica, sono abili a segnarti proprio nel momento gol in cui ti stai giocando bene. Sono concentrarti nella fase passiva e ti colpiscono nelle ripartenze, noi ad esempio in generale creiamo più della Torres ma loro sanno farti male».

Sul fronte formazione molti dubbi. «Santoro ha ancora la febbre - rimarca l’allenatore - e non sarà convocato ma ci saranno Lisi, Iannoni e Morichelli, inoltre devo considerare che rigiochiamo giovedì quindi tutti saranno importanti perché voglio giocarmi tutte le partite al massimo». Inevitabile una crescita in fase realizzativa. «Stiamo lavorando su questo aspetto tutta la settimana - ammette il tecnico del Grifo - non avendo la boa davanti dobbiamo inventarci qualcosa di diverso, ma ci sono giocatori come Ricci e Seghetti che hanno le caratteristiche per colpire nel Dna, come sempre lavorerò sui 16 giocatori che potrò mettere in campo nel corso del match».