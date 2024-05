Martedì 28 Maggio 2024, 07:55

PERUGIA Sono giorni interlocutori, quelli in seno al Perugia Calcio. In società si attende l’arrivo della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate sulla richiesta di stralcio di circa il 60 per 100 del debito-Covid, che potrebbe arrivare in settimana, intanto si lavora sulle incombenze necessarie per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di Serie C. La scadenza è quella del 4 giugno, entro la quale il club di Pian di Massiano dovrà depositare sia la tassa di iscrizione che la fidejussione di 350mila euro necessarie a garantire la partecipazione.

Contestualmente il Perugia dovrà indicare lo stadio di casa che ovviamente sarà il Renato Curi, anche se in società non c’è certo grande entusiasmo di fronte alla prospettiva di un’altra stagione con due settori chiusi in partenza, ovvero la Gradinata e la Sud. Si attende in questo senso da parte del Comune l’avvio dei lavori che era stato inizialmente fissato per lo scorso gennaio, dopo l’assegnazione dei 5,3 milioni di euro in arrivo dal Credito Sportivo, lavori che l’amministrazione ha intanto assegnato.

Così, se da una parte c’è da attendere, a prendersi il proscenio ecco la missione “tecnica” alle Finali Scudetto Primavera, in corso di svolgimento in questi giorni al Centro Sportivo Rocco Commisso di Bagno a Ripoli, il celebrato Viola Park. A prendere stanza a Firenze sono stati il direttore sportivo Jacopo Giugliarelli, il tecnico Alessandro Vittorio Formisano e il responsabile dello scouting Alberto Marino, che dopo avere assistito sabato scorso a Lazio-Milan, ieri si sono tuffati nella Final Four con la prima semifinale-Scudetto tra Inter e Sassuolo e stasera (fischio d’inizio alle 20,30) faranno altrettanto per il derby Roma-Lazio. Qualche nome? Ruggeri, Bordon e Dutu (difensori), Balde (ala), D’Agostini (attaccante) della Lazio; Jimenez (terzino), Zeroli, Cuenca (centrocampisti), Nsiala-Makengo e Simic (difensori) Sia, Scotti (attaccanti) del Milan; Pisilli e Pagano (centrocampisti), Cherubini (attaccante) della Roma. Considerando anche quella dell’Atalanta eliminata venerdì, si tratta della Cantere migliori d’Italia in cui i dirigenti biancorossi contano di pescare gli eredi dei vari Yeferson Paz e Andrea Bozzolan, l’uno esterno destro arrivato due anni fa dal Sassuolo e valorizzato a dovere tra B e C, l’altro mancino di proprietà del Milan protagonista sulla fascia nell’ultima stagione.

Le Primavere delle big sono vere fucine di talenti e i dirigenti biancorossi prenderanno nota, anche se non ci sarebbero ancora obiettivi particolari. Ma è chiaro che l’osservazione dei giocatori in azione dal vivo verrà buona con l’inizio del mercato, magari dopo la stesura dei piani tecnici, quando si capiranno le necessità. Intanto però una notizia di mercato arriva dalla Serie D e in particolare da Varese, dove il Perugia avrebbe messo nel mirino il 21enne talento classe 2001 Marcelo Orellana Cruz, una mezzala-trequartista nato a Milano ma di origini cilene, dalla grande tecnica individuale, vero protagonista della cavalcata della Varesina fino alla finale playoff persa contro il Desenzano dell’ex Milan Paloschi. Orellana, autore di 12 gol e 6 assist in 36 partite, è il classico giocatore di grande tecnica e fantasia capace di scambi e giocate risolutive in velocità e tra le linee, non a caso soprannominato “il piccolo Dybala”, è in scadenza di contratto a giugno e sarebbe il primo talento finito nel mirino per la ripartenza del prossimo anno.