Mercoledì 27 Dicembre 2023, 07:00

PERUGIA - Servono punti fermi, al Perugia che ha chiuso come peggio non si poteva un 2023 da dimenticare. Quelle stesse certezze che c’erano prima dell’esonero di Francesco Baldini e che non sono ancora state adeguatamente sostituite nei pochi giorni con Alessandro Vittorio Formisano alla guida, culminati con la debacle interna, la prima in questo campionato, contro il Cesena. Una decisione, quella del cambio alla guida tecnica, destinata a segnare in ogni caso questa fine dell’anno e l’inizio del nuovo, ivi inclusi il calciomercato per adeguare l’organico e l’impostazione tattica voluta dal nuovo allenatore, molto diversa dalla precedente.

Ecco perché al Perugia serve tempo e intanto urge mettere punti fermi, solide colonne sulle quali appoggiare la ripartenza che per forza di cose dovrà essere molto diversa. Ecco allora che il Perugia la sua prima certezza pare proprio averla individuata in Alessandro Seghetti, attaccante classe 2004 che è anche sicuramente il più talentuoso dei suoi giovani, autore di 5 gol e qualche buon assist nella prima metà del torneo e inevitabilmente finito nel mirino di qualche club di B e soprattutto di A. Sondaggi all’agente del giocatore sarebbero infatti arrivati da Sassuolo, Bologna e Frosinone, anche se non ancora un’offerta vera e propria. Ma Seghetti, si diceva, è destinato a non muoversi da Perugia dopo la sessione invernale del mercato. La decisione è stata presa, poiché nel club c’è la ferma convinzione che una seconda parte di stagione con il tecnico che ha saputo valorizzarlo in Primavera, oltre che con il partner d’attacco giusto, non potrà che aiutare Seghetti nella crescita ulteriore nonché in una conseguente valorizzazione, senza dimenticare l’importanza che potranno avere i suoi gol nell’ottica di una auspicabile risalita in classifica.

Una decisione, quella di restare in biancorosso, che – cosa di non poco conto - avrebbero sottoscritto anche l’entourage e l’agente del giocatore. Messo il punto fermo, è evidente la necessità – anzi l’urgenza – di affiancare a Seghetti un attaccante con le giuste caratteristiche da utilizzare nel 3-5-2 (o 3-4-1-2) oppure nel 4-2-3-1, una prima punta strutturata in grado di far salire la squadra fuori casa, tenere alto il baricentro e aprire gli spazi in area di rigore per gli inserimenti. Proprio quello che – anche a causa dell’infortunio di Vazquez - è mancato nel girone di andata a prescindere dai moduli. Considerato il fatto che Vazquez mancherà fino a fine gennaio e che Seghetti è squalificato e dovrà dunque saltare (al pari di Iannoni) la prima del 2024, il ds in pectore Jacopo Giugliarelli (a proposito: esame da direttore sportivo effettuato il 21, l’esito è atteso dopo le feste) si starebbe muovendo per mettere in organico questo tipo di attaccante già nei primi giorni del mercato in apertura a gennaio. Un’altra partita senza attaccanti di ruolo è da evitare.