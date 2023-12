Grifo, Formisano si presenta: «Un lungo percorso per essere qui, sono pronto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Sulla panchina del Perugia dalla sfida con il Cesena siederà il tecnico più giovane del calcio italiano. Il 33enne napoletano Alessandro Vittorio Formisano, due anni in meno di Andreoletti lanciato dal Benevento, si è presentato in attesa del debutto sulla panchina biancorossa e tra i professionisti. Il giovane tecnico, chiamato a sostituire Francesco Baldini si è dimostrato affabile e sicuro, all’insegna di una parlantina sciolta ma anche attento a non andare sopra le righe, con grande voglia di caricare giocatori e ambiente nonchè consapevolezza del luogo e del ruolo di rilanciare i biancorossi che navigano a 13 punti dalla vetta.«La nostra – ha spiegato il ds in pectore Jacopo Giugliarelli che lo affiancava e che ben lo conosce per averlo diretto per anni nel Settore Giovanile – è una scelta di percorso, non provvisoria. C’è la volontà di portare avanti un’idea nel tempo. La società fin dai tempi di Goretti ha pensato ad una soluzione interna per costruire un modello, poi nel percorso ci sono le opportunità. Alessandro ora rappresentava ciò di cui riteniamo di aver bisogno nei principi di gioco, nel modello comunicativo e nella gestione del gruppo. Poi avremo bisogno del tempo, che non sempre si ha in questo sport». Come confermare che Formisano è un predestinato, il prescelto. E anche le sue parole lo confermano: «Non mi sono stupito per la chiamata – ha spiegato - tutte le tappe della mia carriera erano focalizzate per arrivare a questo momento. Cosa posso dare di più al Perugia? Un fuoco. L’ho detto ai miei calciatori, la prima cosa che voglio da loro è che recuperino il sogno e la magia di quando erano bambini, la bellezza e la libertà di giocare a calcio. Il resto verrà di conseguenza. Quanto alla società, mi ha chiesto di fare bene lavorando step by step e di far crescere e valorizzare i più giovani».Nessuna pressione, almeno inizialmente, ma alla lunga Formisano sa bene di dover vincere e conta di farlo attraverso dettami chiari: «Sono un ragazzo semplice che ha idee e le attua in un percorso costruito senza preconcetti, sono qui per mettere in pratica il bagaglio della mia formazione. La responsabilità di allenare il Perugia è dettata dalla storia, ho la fortuna di averlo capito negli anni. Conosco bene il peso di questa maglia e mi sento prontissimo, mi prendo volentieri e senza timori questa responsabilità. Dal punto di vista tattico preferisco non dare riferimenti, la differenza non la fanno i moduli e i numeri ma i principi di gioco. Dico solo che la storia e l’identità di Perugia, che non è abituata ad accettare il dominio altrui, deve portarci a dominare gli avversari e soprattutto a non tenerli in vita. Sia in fase di possesso che di non possesso, chiedo aggressività, pressing nella metà campo avversaria e tanta forza. La più grande fortuna di un allenatore sono i suoi giocatori, sta a me tirare fuori il meglio da ognuno di loro».Come dire che saranno le caratteristiche dei giocatori a dettare il modulo. Per questo la difesa a tre potrebbe essere un obiettivo da raggiungere, magari non da subito. «Vengo da un percorso diverso da quello classico – ha continuato - fatto di formazione e tappe conquistate con molto più sacrificio rispetto ad altri perché non ho mai fatto il calciatore. Ho allenato tutte le categorie del settore giovanile per poi arrivare a questi quattro anni di Primavera, durante i quali abbiamo costruito qualcosa di importante creando uno zoccolo duro che oggi ritrovo. Sì, anche Seghetti, che ha una forza interiore incredibile e la cui assenza ci peserà. Lui è l’esempio della nostra filosofia, ma ce ne sono altri e vogliamo che rappresentino la base del nostro futuro».Infine, Formisano ha mandato il suo messaggio relativo all’imminente sfida con la capolista: «Per uno che vive questo sport la cosa più bella è confrontarsi con i più forti e il Cesena oggi è la squadra più forte. Noi possiamo sembrare feriti ma negli occhi dei ragazzi c’è voglia di spaccare il mondo. Dobbiamo vivere questa sfida con grande coraggio, togliendoci dalla mente le eccessive responsabilità. Se qualcuno avrà qualcosa da perdere in questa partita, beh, sarà proprio il Cesena». La sfida è lanciata.