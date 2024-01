Grifo, Formisano prepara l'esordio del duo Seghetti-Sylla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Continua la preparazione del Grifo in vista del match di lunedì a Pescara. A meno di improbabili rivoluzioni, Formisano dovrebbe riproporre lo stesso modulo adottato contro la Lucchese. Certa la difesa a tre dove si giocheranno due maglie Angella, Lewis e Vulikic con Dell’Orco confermato come terzo di sinistra, da valutare la disposizione in mediana. In caso di seconda linea a quattro, sicuro Torrasi come play e uno tra Kouan e Iannoni da interno con ai lati Paz e Cancellieri. Sulla trequarti Santoro agirebbe da trequartista dietro alla coppia Seghetti, Sylla. Qualora invece il trainer biancorosso optasse per un centrocampo a cinque, ballottaggio tra, Iannoni e Santoro per la maglia da intermedio con la solita coppia di attaccanti in prima linea.A proposito di Seghetti e Sylla, i due, all’esordio dal primo minuto insieme, vantano un bottino complessivo di reti tutt’altro che indifferente. Sono undici i gol totali: cinque il giocatore marchigiano con un assist e sei il senegalese con tre rifiniture, due delle quali la scorsa settimana al cospetto della Lucchese. Tra le coppie gol, quella al momento più prolifica è del Cesena con Shpendi e Corazza che hanno totalizzato diciassette gol, dieci l’albanese e sette l’esperto attaccante romagnolo. A sedici si piazza la coppia d’attacco della Torres con Manuel Fischnaller autore di otto reti così come Rocco. C’è poi la prima linea dell’Arezzo composta da Gucci e Guccione con tredici, a seguire ci sono proprio Sylla e Seghetti con undici alla stregua dei due attaccanti del Pescara, avversario del Grifo di Lunedì, Cuppone (6) e Cangiano (5).Insomma, una sfida quasi alla pari. Se però si analizza il rapporto tra reti segnate e minuti giocati, Alessandro Seghetti scala numerose posizioni. La punta marchigiana ha segnato cinque gol in 841 minuti giocati finora, ovvero una rete ogni 160. La punta senegalese, come detto, ha siglato finora sei reti ma in 1351 minuti disputati con una media di una rete ogni 226 minuti. Curiosamente, una percentuale realizzativa non molto distante da quella di Federico Vazquez. Il puntero argentino, martoriato dagli infortuni ha realizzato finora tre reti (con una rifinitura) in 700 minuti, pari a un gol ogni 235 minuti. L’auspicio è che Seghetti e Sylla possano trovare la giusta intesa già a partire dalla gara contro il Pescara e che Vazquez possa ritornare in campo per poter offrire il proprio contributo realizzativo visto che tutte le squadre principali hanno due barra tre giocatori che hanno inciso in maniera consistente al bottino di gol.Contro il Pescara, oltre a Vazquez non ci saranno Lisi che deve ancora scontare un turno di squalifica, Morichelli e probabilmente Mezzoni. Federico Ricci dovrebbe recuperare per la panchina. In dubbio anche Acella. Matos, ieri assente, sarà abile e arruolato. A proposito di attaccanti, il Pescara dovrebbe riavere a disposizione Accornero. La punta esterna che all’andata ha disputato una eccellente prova al Curi riprenderà il proprio posto sulla fascia con Cuppone confermato come punta centrale e Cangiano a supporto sull’altra corsia. Nessun dubbio sul modulo: il 4-3-3 marchio di fabbrica di Zeman.