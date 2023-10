Lunedì 16 Ottobre 2023, 00:00

PERUGIA - Dieci minuti con la garra, poi la lunga pausa favorita dalla pioggia e dalla forza della capolista. C’è voluto lo shock dello svantaggio al quarto d’ora della ripresa per dare la scossa al Perugia contro la Torres, che lo ha portato dal pari e fino a sfiorare la vittoria.

Quella sarda si è confermata una signora squadra. Alla fine essere i primi a fermarla equivale ad appuntarsi una medaglia al petto, ma resta la netta sensazione che il Perugia avrebbe potuto portare a casa tutta la posta sfruttando meglio le occasioni che ha avuto quando ha finalmente sciolto le briglie con il passaggio al 4-2-3-1 e un gol da recuperare. Al tempo.

Avvio dinamico dei grifoni che hanno messo alla frusta gli avversari: pressing alto, raddoppi e anticipi, intensità e continuità hanno portato a tante quasi-occasioni e al gran destro (10’) di Matos a fil di traversa dopo un break di Iannoni. La sensazione è che il trend avrebbe potuto continuare ma l’arrivo della pioggia e del terreno scivoloso, che non agevolava il palleggio e favoriva gli errori, ha cambiato l’inerzia del match. Kouan (19’) ha fatto valere il suo strapotere fisico vincendo due contrasti e però sballando la conclusione davanti all’ex compagno Zaccagno. La Torres, squadra solida, organizzata e con attaccanti di valore, pian pianino ha preso il controllo. Prima Angella e poi Furlan hanno sventato le iniziative di Mastinu e Zecca mentre Mezzoni (31’) ha rischiato il rosso per fermare Pelamatti che si involava. La grande risposta di Furlan (35’) a togliere le ragnatele dall’angolino per evitare il gol sul sinistro di Kujabi ha certificato una prima frazione più di marca sarda. Baldini ha provato a dare peso al suo attacco senza attaccanti inserendo Vazquez, ma proprio quando il Perugia stava cercando nuove vie per colpire, è arrivato il gol ospite (15’): affondo sulla destra di Cester che ha preso il tempo a Vulikic e rimesso un pallone debole all’indietro per Scotto, più bravo di Bartolomei nel contrasto e nel far carambolare palla sul sinistro di Fischnaller: battere Furlan è stato un gioco da ragazzi. La reazione c’è stata sul campo e in panchina. Baldini ha buttato nella mischia tutti insieme Paz, Seghetti e Ricci per Matos, Santoro e Mezzoni ed è passato al 4-2-3-1. Trovando il pari (25’) grazie alla verticalità di Ricci schierato dietro la punta e alla tigna di Seghetti, bravissimo a vincere il contrasto con Pelamatti e poi a battere Zaccagno con un diagonale nell’angolino: 1-1 e primo gol tra i pro del talentino marchigiano. Con la Torres a barcollare e la Tribuna a trascinare, i grifoni hanno trovato metri e coraggio per provarci ancora, sfiorando più volte il bis. Con il Ricci redivivo (destro da 30 metri al 27’, palla a lato), con Paz (ha allungato troppo in volata e sciupato il destro sul fondo al 37’), con Vazquez (incornata alta al 42’) e con lo stesso Seghetti (discesa e sinistro deviato in corsa al 46’). In mezzo però anche il doppio salvataggio (38’) di Furlan su Masala e di Bozzolan su Menabò che induce a prendere il punto senza troppi rimpianti. Il Perugia c’è e può crederci ma non è ancora tempo di volare.