Grifo, Fermana e Torres passaggi obbligati per recuperare

PERUGIA - Dimenticare il match con il Sestri Levante e pensare alle due prossime gare ravvicinate. È questo l’obiettivo di Formisano e del Grifo. In quattro giorni l’amarezza per la pessima prestazione con la formazione ligure può essere cancellata da un paio di buoni risultati. Fermana e Torres, le due squadre che se la vedranno con il Perugia mercoledì prossimo e domenica 18 sono reduci da una sconfitta e da un periodo nero. Se però, i marchigiani puntano a una salvezza al momento difficile, la Torres sembrava avviata verso una percorso ben diverso. Poi sono arrivate le sconfitte in sequenza.Il Grifo farà bene a guardare in casa propria ragionando gara per gara. Dopodomani Formisano dovrà allestire un undici in grado di chiudere la pratica senza troppi patemi. Operazione non semplice viste le assenze, le squalifiche (Sylla e Kouan) e le carenze di organico che riguardano la mediana. La certezza dovrebbe riguardare la conferma del modulo. Un 3-4-1-2 che fino al match contro il Sestri sembrava dare garanzie. In realtà qualche crepa è emersa a prescindere dall’espulsione di Kouan. Torrasi, Iannoni e l’ivoriano sono tra i centrocampisti più forti della categoria. Fatta la premessa, va sottolineato come i due interni fatichino talvolta a contenere l’esuberanza dei mediani e dei trequartisti di turno. È successo contro il Pescara, con il Pontedera e pure sabato a Vercelli. Tornando al discorso formazione, davanti ad Adamonis potrebbero giocare Mezzoni, Lewis e Dell’Orco. In mezzo, a meno che Formisano non decida di puntare sul pur bravo Giunti, spazio alla coppia Iannoni-Torrasi con ai lati Lisi e Paz. Sulla trequarti potrebbe esserci Ricci dietro a Seghetti e Matos (in ripresa) o Cudrig, ma non è escluso l’impiego dello stesso Giunti a supporto di Ricci e Seghetti. Spiragli per Matos che ha ormai smaltito l’infortunio e potrebbe accelerare il recupero.La Fermana, nelle ultime cinque partite ha ottenuto tre punti, frutto di un successo e quattro sconfitte. Proprio come la Torres che attende i grifoni domenica prossima. Intanto le altre continuano a correre. In un amen il Grifo è passato dalla possibilità di accorciare sui sardi, al quarto posto col Gubbio.Le buone notizie, oltre a Ryder Matos, riguardano Paolo Bartolomei che ha ripreso ad allenarsi col gruppo. Per quanto riguarda la situazione degli altri infortunati ci sarà ancora da attendere. I problemi riguardano soprattutto l’attacco con Sylla squalificato, e Vazquez ancora fuori. Differenziato per Angella che anche nell’ottica del turnover potrebbe partire dalla panchina mercoledì. Intanto Francesco Baldini è a un passo dal Trento. Il trainer massese potrebbe essere ufficializzato a breve.