PERUGIA - È tempo di conferme in casa Perugia. Le due vittorie consecutive contro Lucchese e Pescara hanno consentito al Grifo di riprendersi il terzo posto, ma oggi pomeriggio, oltre alla probabile tramontana arriverà al Curi un avversario tosto. Una Spal costruita per puntare a un traguardo importante, poi costretta a vivere una dimensione differente. In sostanza un’antagonista da prendere con le molle.

Formisano ha già capito l’antifona e si prepara alla battaglia con qualche assenza di troppo ma senza fare vittimismo. «Per noi le assenze rappresentano una opportunità per far giocare qualche ragazzo che scalpita e tentare soluzioni differenti», chiarisce il tecnico perugino per poi snocciolare la lista di chi non ci sarà. «Oltre ai vari Iannoni, Santoro, Ricci, Vazquez e Acella mancherà anche Bozzolan che si è fatto male mentre invece Cristian (Dell’Orco) è pronto, in generale, la squadra sta facendo bene ed è in crescita i ragazzi stanno cercando di cambiare marcia».

Avversario difficile e scorbutico. «Sono imbattuti da sette partire e hanno nell’equilibrio il loro tratto distintivo, serviranno umiltà ed esperienza, a seconda delle partite sanno come giocare ma cercheremo di fronteggiarli nella maniera giusta». Al capitolo formazione ancora qualche dubbio, certezze invece sul piano mentale. «Per poter crescere servirà un miglioramento nella comprensione delle gare ovvero quando si è martello serve continuare a picchiare, l’interpretazione è più importante di seguire uno spartito pre impostato, in campo andrà chi è al 100 percento e sotto questo punto di vista il discorso vale per tutti, questo - precisa l’allenatore biancorosso- è un gruppo che ha voglia di migliorarsi, la crescita è costante servirà tempo per capire dove potremo arrivare se l’applicazione è questa le cose funzioneranno ma chiaramente non possiamo porci degli obiettivi».

Il primo target è quello di ripetere il match di Pescara. «La gara all’Adriatico era stata preparata per attaccare la parità, gli uni contro uno, quando non arrivi a chiudere l’azione servono cattiveria e intensità, in area piccola bisogna dare maggior cattiveria, sotto questo aspetto, Sylla e Seghetti hanno fatto bene stanno crescendo, devono ancora imparare a trovarsi ma credo che sia una coppia che si completi». Probabili quindi alcune conferme rispetto alla gara disputata in Abruzzo. Di diverso il modulo che potrebbe essere un 3-4-1-2. Nella Spal, priva di Rabbi, ci sarà l’esordio del neo acquisto Zilli che peraltro potrebbe partire dalla panchina. Possibile ritorno dal primo minuto per Antenucci.