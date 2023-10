Grifo, contro l'Entella Baldini "chiama" la forza del Curi

Lunedì 30 Ottobre 2023, 07:20







PERUGIA - Dove non ci si arriva bisogna tirare il cappello. Il Perugia si appresta alla sfida alla Virtus Entella (fischio d’inizio al Curi alle 20,45), terza gara in otto giorni che si annuncia particolarmente impegnativa dal punto di vista del dispendio di energie, proprio nella notte del 46esimo anniversario dalla scomparsa di Renato Curi, il piccolo-grande uomo amatissimo dai tifosi e che dà il nome allo stadio. Al 5’ della ripresa si fermerà il gioco per immortalare l’istante della scomparsa di Curi durante quel Perugia-Juventus sotto il temporale.

Francesco Baldini, che del Perugia è stato giocatore, conosce la forza che può trasmettere la curva in serate come questa e ci punta a occhi chiusi: «C’è grande voglia di fare risultato in casa, davanti alla nostra gente e al nostro pubblico, la curva è quella che ci dà la spinta maggiore in occasioni come queste in cui le energie non possono essere al top. Devo essere bravo a non essere polemico, ma stanchezza, squalifiche e infortuni sono le reali insidie della terza partita in otto giorni e tutto questo l’Entella non lo ha avuto. Le condizioni non potranno essere uguali. Detto questo, sono convinto che ce la giocheremo alla pari anche dal punto di vista atletico».

Il dado è tratto. Con la postilla che il Perugia deve ritrovare la vittoria in casa anche per non incrementare un numero di pareggi sin troppo consistente: «Siamo imbattuti – ammette il tecnico - ma abbiamo fatto sei pareggi e dobbiamo trasformarli in vittorie. Abbiamo la seconda difesa e il quinto-sesto attacco, bisogna aumentare la fase realizzativa e continuiamo a lavorarci. La Virtus Entella é costruita per un campionato di vertice, ha pagato i tre cambi di allenatore ma ora ha fatto tre vittorie di fila e ha ritrovato sé stessa. Conosco Gallo, è un ottimo allenatore. Non sarà una partita semplice contro una pari livello».

Il Perugia insomma è chiamato a segnare di più. «In questa categoria non è semplice, o sei il Catanzaro dell’anno scorso ed eserciti uno strapotere su tutti, oppure giochi le due fasi al meglio di quello che hai. E anche per questo dobbiamo essere più cinici là davanti». Tornerà Vazquez, che ha recuperato e avrà voglia di riscatto (“sbagliare i rigori fa parte del gioco”) tornerà dal 1’ anche Santoro, da capire se a centrocampo nel 4-3-3 oppure dietro le punte. Nel primo caso il sacrificato sarà Iannoni con Vazquez, Lisi e Matos (o Cudrig) davanti; nel secondo Vazquez e Matos (o Cudrig) potrebbero fare coppia. Paz e Bozzolan sembrano favoriti sulle fasce. Occhio all’Entella dell’ex Ternana Fabio Gallo, a tutti gli effetti una big del torneo, in serie positiva e riposata dopo il rinvio del match col Cesena.