PERUGIA - Sette volte vincenti su sette, otto con la Coppa. Tredici reti segnate, appena due subite. Nessuno ha fatto meglio della Torres, capolista di C nel girone del Perugia, nei top campionati europei e in Italia. Tanto che battere la capolista sarda farebbe clamore. Lo sa bene il Perugia di Francesco Baldini, sfrontato e brillante nelle sue ultime uscite tra Coppa e campionato ma capace all’occorrenza (vedi Sestri Levante) anche di essere pratico, solido e bruttino. Perugia che aspetta i sardi di Alfonso Greco al Curi (calcio d’inizio ore 14) per buttarsi in questa autentica prova di forza a sua volta con numeri non indifferenti: sette risultati utili, seconda difesa (cinque gol subiti), la capacità di andare in rete nove volte con nove uomini diversi.

«La Torres finora è stata cinica, ha concretizzato quasi tutte le ripartenze – ha spiegato un fiducioso Francesco Baldini alla vigilia - hanno vinto sette partite su sette, hanno la miglior difesa e il terzo attacco. Si trovano in vetta con merito, sono esperti, hanno l’età media più alta della Lega Pro, in questo momento sono i più forti. Dovremo fare il nostro gioco ma anche restare molto molto concentrati quando abbiamo il pallone per non perderlo, perché loro ripartono veloci e sono pericolosi. Ci sono però tutti i presupposti per un’ottima prestazione. I ragazzi stanno vivendo un buon momento a prescindere dai risultati, hanno voglia di fare risultato. Si stanno divertendo, è un divertimento serio, perché si sono compattati, stanno bene insieme. Hanno voglia di giocare questa partita».

E di giocarla senza snaturarsi pensando all’avversario. «Siamo le uniche due squadre imbattute – riprende Baldini - loro non stravolgeranno il modo di giocare e nemmeno noi. La Torres alterna bene la pressione uomo contro uomo in fase di non possesso al ritirarsi per poi ripartire. Mi aspetto una bella partita. Abbiamo la seconda miglior fase difensiva, i miglioramenti ci sono. Lasciamo meno ripartenze, siamo più stretti tra i reparti. Da lì al 100 per cento manca ancora qualcosina ma la squadra in queste ultime gare ha avuto equilibrio in fase di non possesso». Poi Baldini non manca di ribadire ciò che aveva già spiegato a Fermo: «Ho una mia idea sul modo di affrontare la Torres. Sarà il campo a dire se avrò ragione o meno. E’ una squadra fortissima ma ho la convinzione che le si possa far male, può essere battuta».

Il Perugia oggi dovrà fare a meno del portiere Adamonis (al suo posto ancora Furlan) e di Dell’Orco. Probabile la conferma del 4-3-1-2, la novità potrebbe essere in difesa, con Paz dal 1’ e con la conferma di Bozzolan ai lati di Angella e Vulikic. A centrocampo dovrebbe toccare ancora a Iannoni, Bartolomei e Kouan e davanti a Santoro alle spalle di Matos e Lisi, con Vazquez inizialmente in panchina. Tra i sardi degli ex Zaccagno e Liviero torna il centrocampista Kujabi, che potrebbe prendere il posto di Cester. Occhio nel 3-4-1-2 al veloce tridente di Greco, con l’ex Spezia Mastinu alle spalle di Scotto e Fischnaller in virtù dell’assenza di Diakitè.

Perugia (4-3-3): Furlan 22, Paz 7, Angella 5, Vulikic 6; Bozzolan 71, Iannoni 4, Bartolomei 16, Kouan 28; Santoro 26,

Matos 10, Lisi 23,. A disposizione: 1 Abibi ,25 Morichelli, 91 Souare , 94 Mezzoni, 3 Cancellieri , 24 Torrasi, 18 Acella, 86 Giunti, 14 Bezziccheri, 17 Ebnoutalib, 11 Seghetti, 21 Cudrig, 9 Vazquez. Allenatore Baldini

Torres (3-4-1-2): Zaccagno 12, Antonelli 23, Dametto 5, Idda 14; Zecca 77, Giorico 24, Kujabi 6, Liviero 7; Mastinu 21; Scotto 9, Fischnaller 20. A disposizione:1 Garau, 19 Siniega, 3 Pinna, 33 Pelamatti, 96 Verduci, 30 Fabriani, 44 Cester, 8 Masala, 27 Lora, 25 Nunziatini, 10 Ruocco, 32 Menabò, 29 Sanat, 17 Goglino. Allenatore: Greco

Arbitro: Arena di Torre del Greco