Il Grifo chiama la Juventus dall'isolamento: «Lasciateci Nicolussi un altro anno»

PERUGIA - La partita con la Salernitana, l’ultima disputata e vinta dal Perugia prima della pausa forzata per il coronavirus, ha fugato ogni residua perplessità. Il Perugia ha già mosso i primi passi con la Juventus per cercare di confermare anche per la prossima stagione il prestito del talentuoso centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, mezzala valdostana di 19 anni dalle ottime prospettive che Allegri fece esordire in prima squadra e che oggi si sta facendo le ossa in attesa di una potenziale grande carriera da predestinato. Con la Salernitana il ragazzo ha trascinato il Perugia alla vittoria mostrando un repertorio di assist, conclusioni e dinamismo che in precedenza non sempre era riuscito a sciorinare con continuità. ‘Con Goretti abbiamo avviato i contatti per averlo con noi ancora un anno - ha rivelato il direttore sportivo biancorosso Marcello Pizzimenti -. Con la Juventus e il rapporto è eccellente e c’è massima disponibilità, noi crediamo molto in questo ragazzo che a sua volta, anche alla luce della giovane età, avrà bisogno di una nuova stagione tra i cadetti per crescere ulteriormente’. L’unica insidia potrebbe essere rappresentata dalla possibilità che la Juventus inserisca il giovane Nicolussi come parziale contropartita tecnica in una qualche operazione di primo livello, ad esempio se n’è parlato nell’ambito dell’affare-Tonali con il Brescia mentre su Nicolussi sarebbe attivo anche il Sassuolo. Eppure la soluzione più plausibile per la crescita del baby, che quest’anno ha messo in mostra enormi doti ma non ha trovato grande continuità, potrebbe essere proprio un altro anno di B, magari a vincere, con il Perugia.