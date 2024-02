Grifo, cessione a fotofinish per Santoro, via anche Furlan e Dell'Orco resta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Si decide tutto allo sprint. Il Perugia è presente da martedì a Milano ma il club biancorosso può permettersi per una volta una strategia attendista. Non ci sono esigenze particolari, la rosa a disposizione di Formisano è al completo grazie agli innesti fatti nei primi giorni della sessione invernale dell’attaccante Sylla e del difensore Lewis e, infortuni permettendo, è in grado di affrontare il resto del campionato con i migliori presupposti. Resta pressante solo la situazione di Simone Santoro, che ha vissuto gli ultimi giorni lavorando da solo ai margini del gruppo dopo essere tornato a manifestare la volontà di giocare in B. La volontà del centrocampista è nota dall’estate e il Perugia è a Milano per accontentarlo. Già martedì è ripreso il dialogo con il Modena, a livello informativo, e oggi i due club proveranno a stringere. Santopadre prelevò il cartellino di Santoro dal Teramo per 300.000 euro e da allora il centrocampista ha acquisito valore ed esperienza anche in B, dove ha dimostrato di poter stare. Ecco perché si vuole evitare una minusvalenza ed ecco perché l’offerta del Modena qualche giorno fa, ritenuta bassa, era stata rispedita al mittente, dopo alcuni interessamenti (Ascoli, Sudtirol) per il prestito. I Canarini hanno bisogno di una mezzala sinistra di gamba per il centrocampo del tecnico Bianco e quello di oggi (chiusura delle operazioni alle ore 20) sarà dunque il giorno della verità. Nel caso il Perugia spera di avere il tempo di chiudere per l’eventuale sostituto, che sarebbe già stato individuato, facendo coincidere allo sprint gli incastri necessari. Discorso diverso quello riguardante Dell’Orco: il difensore non ha mai chiesto la cessione, nelle ultime ore il Brescia che si era fatto avanti sembra aver messo nel mirino Leverbe del Pisa. Ecco perché Dell’Orco a questo punto dovrebbe restare, fotofinish di mercato permettendo.E restare dovrebbe Bozzolan, che stava per tornare al Milan per essere girato in B (Bari) quando si è però fermato tutto a causa dell’infortunio. Intanto ieri, dopo Acella tornato alla Cremonese e poi girato alla Giana Erminio, ha trovato casa il secondo grifone uscito, il portiere Jacopo Furlan che dopo avere rescisso il contratto ha firmato con il Catania un biennale a cifre, pare, inferiori rispetto a quelle che percepiva qui. Chiara la volontà di andare a giocare.